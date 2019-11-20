Французский автогигант расстался с миром автоспорта

Положение "Ситроена", по оценкам экспертов, сложное. Сегодня было созвано экстренное совещание для обсуждения перспектив следующего сезона. "Ситроен" и ранее заявлял, что в раллийном чемпионате автопроизводитель останется только до 2022 года, но пошли слухи о том, что "Ситроен" не будет участвовать в раллийном чемпионате уже в следующем сезоне.

Все началось с того, что после ухода Оття Тянака в "Хендай" боссы "Тойоты" обратили внимание на лидера "Ситроена", Себастьяна Ожье. Контракт француза действует с "Ситроеном" еще год, но в нем есть пункт, который позволяет при определенных условиях перейти в другую команду. По данным финских СМИ, Ожье в конце этой недели подпишет контракт с японской командой.

Сегодня были отменены тесты Citroën C3 WRC, в которых должен был участвовать Эсапекка Лаппи, и именно положение Лаппи, если "Ситроен" откажется от раллийного чемпионата окажется самым сложным: свободных вакансий в раллийном мире практически нет, поэтому финн может лишиться работы.

Положение "Ситроена", по оценкам экспертов, сложное. Сегодня было созвано экстренное совещание для обсуждения перспектив следующего сезона. "Ситроен" и ранее заявлял, что в раллийном чемпионате автопроизводитель останется только до 2022 года, но пошли слухи о том, что "Ситроен" не будет участвовать в раллийном чемпионате уже в следующем сезоне.

Все началось с того, что после ухода Оття Тянака в "Хендай" боссы "Тойоты" обратили внимание на лидера "Ситроена", Себастьяна Ожье. Контракт француза действует с "Ситроеном" еще год, но в нем есть пункт, который позволяет при определенных условиях перейти в другую команду. По данным финских СМИ, Ожье в конце этой недели подпишет контракт с японской командой.

Сегодня были отменены тесты Citroën C3 WRC, в которых должен был участвовать Эсапекка Лаппи, и именно положение Лаппи, если "Ситроен" откажется от раллийного чемпионата окажется самым сложным: свободных вакансий в раллийном мире практически нет, поэтому финн может лишиться работы.