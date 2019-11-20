В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

"Мы полагаем это неприемлемым и не можем с этим согласиться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этим требованиям.

Накануне глава парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что для ратификации российско-эстонского пограничного договора Москва должна признать Эстонию в границах Тартуского мирного договора 1920 г. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии в довоенных границах.

В настоящее время российская сторона рассматривает договор как не имеющий юридической силы исторический документ и считает, что его признание может позволить предъявлять территориальные требования к РФ.

Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть Эстонии аннексированные территории. Он подчеркнул, что российско-эстонская граница установлена Тартуским мирным договором. Все государства признали Эстонию именно в этих границах. Продвижение с пограничным договором может означать только признание Тартуского мира и определенных им границ, их восстановление со стороны России.

Между тем президент РФ Владимир Путин уже много лет назад отверг возможность ведения переговоров со странами Балтии по каким-либо территориальным вопросам.