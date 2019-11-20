Аувереская электростанция с вечера вторника возобновила работу

Об этом BNS сообщает со ссылкой на пресс-службу концерна Eesti Energia. Принадлежащая дочернему предприятию Eesti Energia - Enefit Energiatootmine электростанция в Аувере в середине мая из-за протечки внешнего теплообменника была остановлена для ремонта.

Аувереская электростанция мощностью 300 мегаватт является крупнейшей промышленной инвестицией Эстонии и так называемой последней сланцевой электростанцией. Она может производить 2,2 тераватт-часа электроэнергии в года, что покрывало бы более 25 процентов потребления электроэнергии в Эстонии.

Выявленную в мае этого года поломку устранили к 21 июня. Затем станция поработала до вечера 28 июня и после этого была переведена в запланированный резерв, поскольку в условиях высокой стоимости квоты на углекислый газ и низкой рыночной стоимости электроэнергии поддерживать ее работу не было прибыльно.

В 5 часов утра 2 июля Аувереская станция вновь была запущена, но уже на следующий день ее вновь пришлось поставить на ремонт. На этот раз ремонтные работы затянулись до середины ноября и завершились на прошлой неделе.

«Степень надежности Аувереской станции оказалась не на том уровне, который предусмотрен нашими гарантийными условиями. Она оказалась существенно ниже и на сегодня наш договор и гарантийный период подразумевают, что все эти недоделки должны быть устранены за счет поставщика, то есть, General Electric, а сверхплановые остановки должны быть компенсированы», - сообщил глава Eesti Energia Хандо Суттер в конце июля.

«Гарантийный период составляет два года с момента принятия объекта, то есть, до августа 2020 года», - добавил Суттер. Если ранее General Electric уплатил 106 млн евро договорных штрафов за задержку в передаче электростанции, то новый наложенный на компанию штраф был связан с требованием надежности.

В третьем квартале концерн Eesti Energia увеличил оборот и утроил объем производства возобновляемой энергии, но затянувшееся техническое обслуживание электростанции Аувере, а также изменения в сфере крупной энергетики оказали негативное влияние на результаты.

В третьем квартале оборот энергетического концерна вырос до 206 миллионов евро, что на 3% больше, чем годом ранее. Коммерческая прибыль до вычета расходов (EBITDA) составила 42,1 миллиона евро, сократившись за год на 28%. Чистая прибыль снизилась за год на 20,4 миллиона евро, а убытки в третьем квартале составили 9,5 миллиона евро.

«Негативное влияние на результаты в первую очередь оказало затянувшееся ремонтное обслуживание электростанции Аувере, а также изменения, произошедшие в крупной энергетике. В третьем квартале негативное влияние было обусловлено только производством электроэнергии из сланца. Остальные сферы деятельности были прибыльными и даже превзошли ожидания», – сказал финансовый директор и член правления Eesti Energia Андри Авила.

Станция Аувере произвела примерно на 300 ГВт/ч меньше электроэнергии, чем планировалось. Из-за этого общий объем производства электроэнергии оказался значительно меньше, что вылилось в недополученную прибыль. «При этом одни только расходы на амортизацию электростанции Аувере и проценты за нее составили в третьем квартале в общей сложности десять миллионов евро», – пояснил Авила.