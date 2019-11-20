Звезды мировых спортивных танцев покорят Таллинн

В турнире Tallinn Open примут участия все сильнейшие спортсмены своих стран, в том числе неоднократные призеры чемпионатов и этапов Кубка мира пары Константин Городилов - Доминика Бергманнова и Мадис Абель - Александра Галкина. Всего за главный приз Tallinn Open поспорят представители 18 стран, в числе которых 12 пар, входящие в топ-50 мировых танцев. Спортсменов будут оценивать судьи из 20 стран.