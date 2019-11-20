В театральном центре Vaba Lava в Нарве впервые пройдут бои профессиональных боксеров

Организатор боксерских поединков в Нарве Александр Караваев рассказал, что в спортивном зале спортшколы “Энергия”, где обычно проводятся подобные турниры, сейчас идет ремонт - перестраивают раздевалки, душевые, баню.

“У нас уже был опыт опыт проведения боев в театральном центре в Йыхви этой весной, - сказал Александр Караваев. - В Vaba Lava достаточно компактный зал, места для зрителей удобные, есть место для ринга. И плюс в том, что звук и свет не нужно откуда-то вести. Когда я делал шоу в спортзале “Энергии”, я арендовал кресла в Йыхви - а их нужно не только арендовать, но и погрузить, привезти, разгрузить… Звуковую аппаратуру тоже нужно было арендовать. А здесь, на мой взгляд, место хорошее - звук, свет и всё остальное есть”.

Ведущим на боксерских шоу в Нарве уже на протяжении 20 лет выступает сам их организатор, его голос знаком, наверное, всем любителям бокса в Нарве. Сейчас Александр Караваев рассматривает возможность пригласить профессионального ведущего из Санкт-Петербурга, но эта идея еще под вопросом - возможно, Александр всё же решит снова взять микрофон.

В Нарве ожидаются спортсмены с Кубы, из Финляндии, России, Швеции, с Украины, из Белоруссии и Эстонии. Соревнования пройдут в трех разных дисциплинах - олимпийский бокс, кикбоксинг К-1 и профессиональный бокс.

В первой дисциплине сразятся в том числе местные молодые спортсмены, для которых участие в крупном международном турнире будет совершенно новым опытом. Из уже известных нарвитян в боях примут участие боксеры Давид Андреев из спортшколы “Энергия”, Дмитрий Праткунас из спортшколы “Паэмурру” и кикбоксер Даниил Гайдук.

“Он уже несколько турниров заканчивает досрочно - нокаутом. Мы надеемся, что он вызовет интерес у зрителей”, - поделился Александр Караваев.

В главном бою вечера сразится финн Роберт Хелениус ростом два метра и весом 115 килограммов, который удерживает 35 место в мировом рейтинге. Кто будет его соперником, решится в ближайшее время. Планировалось, что соперник для него приедет из Бразилии, но местная боксерская федерация пока не выдала необходимого для боя разрешения. Возможно, бразильца заменит боксер из Латвии.

Руководитель театрального центра Анжелика Штыкалов рассказала, что для соревнований по боксу в главном зале нарвской Vaba Lava ничего не пришлось переделывать. Даже раздевалки и душевые, необходимые для боксеров, уже имеются - обычно ими пользуются актеры.