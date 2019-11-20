Ср, 20.11.2019
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Android-телефоны поймали за шпионской съемкой в заблокированном состоянии

Смартфон Samsung A9.

ФОТО: Martyn Landi/PA Wire/PA Images

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в приложении «Камера» на устройствах Google и Samsung уязвимость, позволяющую делать фото и видео без ведома пользователя. Смартфоны могли снимать даже в заблокированном состоянии, пишет Ferra.

Как рассказал представитель компании Checkmarx, уязвимость нашли в аппаратах Pixel 2 XL и Pixel 3, а также в некоторых смартфонах Samsung (конкретных моделей не назвали)

Ошибка позволяла сторонним приложениям управлять камерой, даже если пользователь не давал разрешения на это. Кроме того, злоумышленники, воспользовавшись уязвимостью, могли получить доступ к фотографиям на устройстве и делать новые снимки.

Помимо этого, мошенники имели возможность записывать телефонные разговоры владельца смартфона и видеть GPS-метки. Благодаря последнему, злоумышленники вполне могли отслеживать перемещение устройства.

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