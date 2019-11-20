Android-телефоны поймали за шпионской съемкой в заблокированном состоянии

Ошибка позволяла сторонним приложениям управлять камерой, даже если пользователь не давал разрешения на это. Кроме того, злоумышленники, воспользовавшись уязвимостью, могли получить доступ к фотографиям на устройстве и делать новые снимки.

Помимо этого, мошенники имели возможность записывать телефонные разговоры владельца смартфона и видеть GPS-метки. Благодаря последнему, злоумышленники вполне могли отслеживать перемещение устройства.