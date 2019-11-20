Крупный эстонский бизнесмен - о бизнесе в России: чтобы вывести прибыль, пришлось тянуть жребий!

- Недавний барометр работодателей показал, что предприниматели сегодня удовлетворены правительством, как никогда ранее. Вы тоже?

- Я бы сказал, что предприниматели всегда ждут от правительств немного больше, чем они на самом деле делают. Сегодняшний успех в Эстонии основан на давно принятых решениях, будь то освобождение предприятий от подоходного налога или простая налоговая система. С тех пор никаких крупных реформ не проводилось.

Но я стараюсь держаться подальше от политики. Я бы никогда не хотел становиться политиком. Там вы не можете защитить свою правду или свою личность.

- Можно ли сказать, что если правительство ничего не делает, это хорошее правительство, по крайней мере, для бизнеса?

- Да, так можно сказать, потому что основы эстонского государства довольно упрочились. Самая большая проблема сейчас заключается в том, как мы будем платить пенсии в будущем. Я давно жду от государства стратегии. Мы, предприниматели, всегда думаем о том, откуда берутся эти деньги: например, хотим ли мы ввести подоходный налог с компаний.

Еще одна большая задача заключается в том, как увеличить население Эстонии и обеспечить лучшее образование. Материнский отпуск - это хорошо, но нужны еще какие-то пряники. Одним словом, нужны люди, руки и особенно - хорошее образование. Все оставшиеся пробелы заполнят сами предприниматели.

- Вы были в свое время одним из крупнейших эстонских бизнесменов в области дерева и леса. Как вы попали в недвижимость и строительство?

- Как известно, мы получили довольно много денег от продажи Sylvester. Я обмозговал, что с ними делать. У меня был один хороший учитель, певец и писатель, Альберт Уустулнд. Хотя он ничего не знал о бизнесе, он сказал мне: «Мальчик, треть храни наличными, треть вложи в недвижимость, а из остальных создай что-нибудь или займись бизнесом». С этого начала развиваться мысль об инвестировании в недвижимость. Никаких познаний у меня, конечно, не было. Мы купили землю и создали команду, все молодые люди до 30 лет, полные желания. К счастью, в то время на рынке можно было совершать ошибки, но прибыль все же оставалась. Сейчас ошибаться уже нельзя.

Сейчас мы дошли до развития большого квартала Авала рядом с Фильтри-теэ, где будет новая штаб-квартира Elektrilevi, несколько офисных зданий и латвийский строительный магазин Depo, который будет крупнейшим в своем роде в Эстонии. Кроме того, в деловой квартал войдет крупнейший в Таллинне солнечный парк площадью около 15 футбольных полей. Солнечная энергия - это тенденция будущего, использование минеральных ресурсов все же не совсем правильно.

- Часть вашей бизнес-модели состоит в том, что мы все делаете сами - развиваете, строите и продаете недвижимость. Почему это хороший подход?