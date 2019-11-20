Luminor сравнил пенсионную реформу с отменой правил дорожного движения

В банке Luminor заявляют, что предстоящую пенсионную реформу можно сравнить с отменой правил дорожного движения, за которой последует спад экономики, а в долгосрочной перспективе возможно повышение налогов и понижение конкурентоспособности Эстонии, передает Rus.ERR.
Руководитель отдела инвестиций и анализа рисков банка Luminor Антон Скворцов обратил внимание на три пункта, которые заставляют задуматься о том, что благосостояние людей после пенсионной реформы станет хуже.
"Согласно результатам исследования банка Эстонии, процент, который будет составлять пенсия от зарплаты, будет сохраняться на уровне 40% даже с использованием второй ступени, то есть если люди откажутся от второй ступени, пенсия будет значительно меньше", – сказал Скворцов в эфире программы "Кофе+".
Один из руководителей Luminor Baltic Расмус Пиккани сравнил пенсионную реформу с отменой правил дорожного движения: если не будет ПДД, то на дорогах будет твориться хаос. "Если вторая пенсионная ступень не будет обязательной, то еще меньше людей будет заботиться о своей пенсии", – сказал Антон Скворцов.