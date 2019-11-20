Luminor сравнил пенсионную реформу с отменой правил дорожного движения

Руководитель отдела инвестиций и анализа рисков банка Luminor Антон Скворцов обратил внимание на три пункта, которые заставляют задуматься о том, что благосостояние людей после пенсионной реформы станет хуже.

"Согласно результатам исследования банка Эстонии, процент, который будет составлять пенсия от зарплаты, будет сохраняться на уровне 40% даже с использованием второй ступени, то есть если люди откажутся от второй ступени, пенсия будет значительно меньше", – сказал Скворцов в эфире программы "Кофе+".