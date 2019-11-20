Водитель автобуса негодует: приезжаешь из Польши в Эстонию и тут же впадаешь в депрессию

Водитель автобуса международных линий Хейкки Выырас недоволен тем, как в Эстонии строят улицы и дороги. А именно, его не устраивают крохотные придорожные парковки, узкие перекрестки и отвлекающие шиканы (искусственные искривления дороги, которые заставляют водителя снизить скорость), пишет Lõuna Eesti Postimees.
«Раньше мы ехали, например, из Эстонии в Польшу и проклинали польские дороги и их движение. А теперь все наоборот. Приезжаешь из Польши в Эстонию и впадаешь в депрессию из-за того, как далеко зашла Польша в своем образе жизни и в строительстве дорог», - рассказывает проживающий в Валга Хейкки Выырас, который десятилетиями крутит баранку как грузовиков, так и автобусов в Европе и России.
«Что нам абсолютно не удается, так это придорожные парковки, где были бы элементарные вещи - например, туалет. В Польше дорожные проекты предполагают их наличие», - заявил Выырас, отметив, что там такие парковки встречаются на протяжении всей дороги через определенное расстояние. Водитель автобуса акцентирует на этом внимание, в первую очередь, из-за пассажиров: «Сейчас пропагандируется, чтобы люди справляли нужду в автобусе. Но это негигиенично, в движущемся автобусе это не может быть по-человечески. Также это опасно для жизни. И, конечно, требуются ремни безопасности».
По мнению водителя автобуса, на крупных автовокзалах могли бы быть бесплатные туалеты: «Когда едешь из Валга в Таллинн, у людей нет особой возможности сходить в туалет. В Нуйа теперь открыт туалет. На Вильяндиском автовокзале он платный, но хотя бы имеется. В Пайде еще можно сбегать».
Камера вместо лежачего полицейского
Хейкки Выыраса злят также построенные в центре дороги островки, которые он называет убийственными. Официально они называются шиканы, их предназначение - заставить водителя снизить скорость. Например, в Валгамаа их можно встретить на границе как Тырва, так и Сангасте. «Утверждается, что это для снижения скорости. Но это так опасно, а, кроме того, осложняет работу техники, которая занимается уходом за дорогой. Нарушений ПДД еще больше», - утверждает водитель автобуса.
Головной болью являются также лежачие полицейские на улице Выру в Валга. «Сколько ни управляю автобусом, всегда бьюсь днищем о лежачие полицейские. У нас эпоха технологий. Поставьте вместо лежачих полицейских камеру перед пешеходным переходом. Кто игнорирует, тот платит. Сейчас водители зазря бьют машины», - считает Выырас.
Некоторые перекрестки слишком узкие для автобусов. Таким, по словам водителя автобуса, является построенный у валгаской заправки Circle K перекресток с круговым движение на пересечении улиц Пикк и Тарту. «Зачем туда был влеплен этот маленький порнокруг? Почему Тартуское шоссе нельзя было оставить главной дорогой? Запросто можно было сделать две полосы. Одна с главной дороги вела бы направо, а вторая - налево. Были бы полосы разгона и торможения. На больших автобусах ездить по таким кругам чертовски неудобно», - возмущается Хейкки Выырас.
Он отмечает, что узкие перекрестки встречаются в Валга и в других местах, один из них возле магазина Selver: «Автобусы там не могут повернуть. Второй возле швейной фабрики (на перекресте улиц Рая и Сепа - прим. ред.). Тоже не развернуться».
У Департамента шоссейных дорог другое мнение
Руководитель отдела организации дорожной безопасности Департамента шоссейных дорог Эркки Вахеоя ответил, что они установили туалеты и мусорные ящики вдоль основных дорог. «В Эстонии расстояния и так маленькие, и департамент не считает целесообразным устанавливать туалеты через каждые 20 километров», - отметил Эркки Вахеоя.
По словам Вахеоя, лежачие полицейские устанавливаются для того, чтобы на шоссе соблюдалась установленная скорость. «Порог строится с определенными параметрами - длина, высота, уклон -, чтобы было соответствие скорости, установленной на этом участке дороги», - объяснил он.
Автовокзалы не входят в сферу управления Департамента шоссейных дорог. Имеющийся на пересечении улиц Тарту и Пикк в Валга перекресток с круговым движением и все остальные упомянутые перекрестки принадлежат волости Валга.
Руководитель по коммуникациям Валгаской волостной управы Пыйм Кама заявил, что все названные участки дорог были построены в соответствии со стандартами и проектами экспертов-разработчиков. «Лежачие полицейские на улице Выру соответствуют требованиям Департамента шоссейных дорог и построены для того, чтобы на длинном прямом участке дороги обеспечить безопасность участников дорожного движения. Цель кругового движения у Circle K - гарантировать более эффективное и безопасное дорожное движение на интенсивных улицах Тарту и Пикк», - сказал Кама. По его словам, не исключено, что когда-нибудь движение там будет реорганизовано в рамках каких-нибудь проектов.
По словам Кама, возле валгаского магазина Selver установлены дорожные знаки, чтобы обеспечить участникам дорожного движения лучшие транспортные возможности. «Также в центре города следует считаться с планировкой городского пространства. Необходимые для движения городских автобусов условия обеспечены. Уездные автобусы могли бы при возникновении проблем выбирать другой маршрут, чтобы выехать из города», - заключил пресс-секретарь Валгаской волостной управы.