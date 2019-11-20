Водитель автобуса негодует: приезжаешь из Польши в Эстонию и тут же впадаешь в депрессию

«Раньше мы ехали, например, из Эстонии в Польшу и проклинали польские дороги и их движение. А теперь все наоборот. Приезжаешь из Польши в Эстонию и впадаешь в депрессию из-за того, как далеко зашла Польша в своем образе жизни и в строительстве дорог», - рассказывает проживающий в Валга Хейкки Выырас, который десятилетиями крутит баранку как грузовиков, так и автобусов в Европе и России.

«Что нам абсолютно не удается, так это придорожные парковки, где были бы элементарные вещи - например, туалет. В Польше дорожные проекты предполагают их наличие», - заявил Выырас, отметив, что там такие парковки встречаются на протяжении всей дороги через определенное расстояние. Водитель автобуса акцентирует на этом внимание, в первую очередь, из-за пассажиров: «Сейчас пропагандируется, чтобы люди справляли нужду в автобусе. Но это негигиенично, в движущемся автобусе это не может быть по-человечески. Также это опасно для жизни. И, конечно, требуются ремни безопасности».

По мнению водителя автобуса, на крупных автовокзалах могли бы быть бесплатные туалеты: «Когда едешь из Валга в Таллинн, у людей нет особой возможности сходить в туалет. В Нуйа теперь открыт туалет. На Вильяндиском автовокзале он платный, но хотя бы имеется. В Пайде еще можно сбегать».

Камера вместо лежачего полицейского

Хейкки Выыраса злят также построенные в центре дороги островки, которые он называет убийственными. Официально они называются шиканы, их предназначение - заставить водителя снизить скорость. Например, в Валгамаа их можно встретить на границе как Тырва, так и Сангасте. «Утверждается, что это для снижения скорости. Но это так опасно, а, кроме того, осложняет работу техники, которая занимается уходом за дорогой. Нарушений ПДД еще больше», - утверждает водитель автобуса.

Головной болью являются также лежачие полицейские на улице Выру в Валга. «Сколько ни управляю автобусом, всегда бьюсь днищем о лежачие полицейские. У нас эпоха технологий. Поставьте вместо лежачих полицейских камеру перед пешеходным переходом. Кто игнорирует, тот платит. Сейчас водители зазря бьют машины», - считает Выырас.

Некоторые перекрестки слишком узкие для автобусов. Таким, по словам водителя автобуса, является построенный у валгаской заправки Circle K перекресток с круговым движение на пересечении улиц Пикк и Тарту. «Зачем туда был влеплен этот маленький порнокруг? Почему Тартуское шоссе нельзя было оставить главной дорогой? Запросто можно было сделать две полосы. Одна с главной дороги вела бы направо, а вторая - налево. Были бы полосы разгона и торможения. На больших автобусах ездить по таким кругам чертовски неудобно», - возмущается Хейкки Выырас.