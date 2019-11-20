Турция с апреля обяжет туристов платить налог на проживание в отелях

Согласно текущей версии документа, налог будет взиматься с постояльцев отелей, гостиниц, пансионатов, гостевых домов, апарт- и бутик-отелей. Льготы не предусматриваются. Ответственность за сбор налога возлагается на отельеров. Таким образом, цены на проживание повысятся на размер налога, сообщил РИА "Новости" глава федерации отельеров Турции Осман Айык.

Он отметил, что владельцы гостиниц неоднократно критиковали законопроект и просили хотя бы отсрочить нововведение, чтобы люди могли к нему подготовиться. "К сожалению, к нам не прислушались", - констатировал Айык.

В парламенте Турции уточнили, что пока принята только поправка о налоге на проживание, остальные статьи закона еще будут обсуждаться. После полного принятия закона его будет рассматривать специальная комиссия, которая может отправить его на доработку. И уже после одобрения комиссии готовый документ подадут на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.