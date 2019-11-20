Экономист: у богатых жителей Эстонии на самом деле большие долги

По словам экономиста Банка Эстонии Евы Брантен, долги эстонских домохозяйств распределены очень неравномерно: более 85% общего долга сосредоточено в руках 40% домохозяйств, пишет Postimees.
На домохозяйства с самым низким доходом приходится только один процент от общего долга. «В среднем займы имеются у чуть менее чем половины домохозяйств, но доля заемщиков также сильно варьируется в зависимости от дохода: 15 процентов домохозяйств имеют самый низкий квинтиль дохода, самый высокий - 80 процентов», - отметила Брантен в блоге Центробанка.
По ее словам, проблемы с погашением кредита, очевидно, могут возникать, если ежемесячные платежи по кредиту составляют более 30 процентов дохода. В Эстонии таких домохозяйств - около 5 процентов от общего числа домохозяйств с кредитной нагрузкой.
Брантен отметила, что, хотя в последние годы эстонские домохозяйства активно брали займы, долговая нагрузка не увеличивалась, поскольку доходы быстро росли. «Показатели задолженности домохозяйств ниже среднего уровня в еврозоне, но аналогичны показателям стран Центральной и Восточной Европы», - добавила экономист.
В то же время Брантен отметила, что, помимо долгового бремени, сбережения домохозяйств в Эстонии ниже, чем в среднем по еврозоне, и распределяются очень неравномерно. «Домохозяйства с кредитными обязательствами имеют ликвидных финансовых активов в среднем в размере менее одной месячной брутто-зарплаты. Таким образом, хотя кредитоспособность эстонских домохозяйств улучшилась, многие заемщики все еще остаются очень уязвимыми даже в случае краткосрочной потери дохода », - сказала экономист Центробанка.
Анализ основан на обзоре финансового поведения и потребления семей, опубликованном осенью 2019 года на основе данных, собранных в 2017 году.