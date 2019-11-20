Экономист: у богатых жителей Эстонии на самом деле большие долги

На домохозяйства с самым низким доходом приходится только один процент от общего долга. «В среднем займы имеются у чуть менее чем половины домохозяйств, но доля заемщиков также сильно варьируется в зависимости от дохода: 15 процентов домохозяйств имеют самый низкий квинтиль дохода, самый высокий - 80 процентов», - отметила Брантен в блоге Центробанка.

По ее словам, проблемы с погашением кредита, очевидно, могут возникать, если ежемесячные платежи по кредиту составляют более 30 процентов дохода. В Эстонии таких домохозяйств - около 5 процентов от общего числа домохозяйств с кредитной нагрузкой.

Брантен отметила, что, хотя в последние годы эстонские домохозяйства активно брали займы, долговая нагрузка не увеличивалась, поскольку доходы быстро росли. «Показатели задолженности домохозяйств ниже среднего уровня в еврозоне, но аналогичны показателям стран Центральной и Восточной Европы», - добавила экономист.

В то же время Брантен отметила, что, помимо долгового бремени, сбережения домохозяйств в Эстонии ниже, чем в среднем по еврозоне, и распределяются очень неравномерно. «Домохозяйства с кредитными обязательствами имеют ликвидных финансовых активов в среднем в размере менее одной месячной брутто-зарплаты. Таким образом, хотя кредитоспособность эстонских домохозяйств улучшилась, многие заемщики все еще остаются очень уязвимыми даже в случае краткосрочной потери дохода », - сказала экономист Центробанка.