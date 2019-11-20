В четверг, 14 ноября, в Национальной библиотеке состоялась лекция доцента, руководителя программы обучения "Международные отношения - Европа" Элины Вроблевски - "Феномен Греты Тунберг: политическая деятельность в области охраны окружающей среды". В ходе лекции прозвучали интересные мысли о роли экоактивистки в современном мире, пишет Rus.TVNET.

Феномен Греты Тунберг

Грету Тунберг считают одной из ярчайших климатических активисток за последнее время. Несмотря на то, что многие не согласны с ее идеями, и в самой девушке видят какие-то внешние интересы, Тунберг смогла мобилизировать молодежь и энтузиастов для климатических протестов по всему миру. В основе ее достижений лежат не революционные идеи (Тунберг не говорит ничего, что уже ранее не было сказано), а образ незащищенного существа (слабости).

До сих пор никому (не считая авторов теорий заговора) не удалось выяснить что-то очерняющее Тунберг и она может продолжать делать акцент на том, что она уязвимое существо. Таким образом создается впечатление, что она не является частью существующей мировой политической системы и на самом деле хочет что-то изменить.

Как в ходе лекции указала Вроблевска, стратегия Тунбрег в основном связана с попытками активировать в обществе дискуссии о негативных последствиях изменений климата. Она задает вопросы - сможем ли мы добиться прогресса после прогресса и развиваться устойчиво? Можем ли мы отойти от своего потребительского мышления и отказаться от конкретных удобств во имя устойчивости? Можем ли мы с доступными нам технологическими и человеческими ресурсами делать что-то во благо окружающей среды, а не только производить гнущиеся планшеты?

В то же время Вроблевска утверждает, что Тунберг медленно начала игру на политическом и правительственном уровне, пытаясь продать свои идеи мировым лидерам. Это происходит потому, что при росте числа ее подписчиков, растет и ее влияние на общественное мышление. Кроме того для политиков Тунберг может быть сравнительно выгодной. По мнению доцента, выражение дружеского отношения к активистке позволяет им попасть в поле зрения потенциальных новых избирателей. Эксперт считает, что это не так уж и плохо, поскольку Тунберг привлекает сравнительно политически малоактивную молодежь к лицам, принимающим решения.

"Молодые люди начинают интересоваться - что это за господин с которым она встречается? На что он может повлиять и какова его роль? Что он вообще делает и кого защищает?" - отмечает Вроблевска.

ФОТО: EPA/Scanpix

Однако, несмотря на то, что с первого взгляда (не учитывая теории заговора) образ Тунберг может казаться очень положительным, у ее активизма есть и темные стороны. О них немного говорилось и на упомянутой лекции.

Темные стороны активизма Тунберг

Во-первых, несмотря на то, что ей удалось побудить большое число молодежи на разговоры об изменениях климата, все это делается с призывом не идти в школу и протестовать. Таким образом девушка подает пример, что допустимо пропустить получение знаний во имя борьбы против изменений климата.

"Проблема такова, что знания в политике окружающей среды чрезвычайно важны, образование чрезвычайно важно. Не хватает того, что ты читаешь и изучаешь политику окружающей среды, поскольку это всего лишь часть из паучка побольше. Ты должен быть образованным во всех сферах, если на самом деле имеешь желание добиться каких-то изменений. Она в принципе призывает не получать образование. Насколько положителен этот посыл для молодежи? Насколько ответственно она подходит к этому социальному аспекту?" - спрашивает Вроблевска.

В результате, Тунберг противоречит сама себе. Она критикует мир за то, что он недостаточно борется с изменениями климата в технологическом развитии, но без образования такие технологии не могут просто так появиться.

"У нас в будущем тоже ничего не будет, если все в свои школьные годы будут протестоватть и не получат образование", - указывает Вроблевска.

Во-вторых, несмотря на то, что Тунберг способствует интересу молодежи к политике, она своим чрезвычайно критическим отношением вызывает еще большее отвращение к правящему мировому порядку. Несмотря на то, что в нем существуют проблемы, какие-то правила намного лучше полной анархии, отмечает Вроблевска.

ФОТО: AP/Scanpix

Представитель RSU подчеркивает, что в молодых людях взращивают потерю веры в избранных нами представителей и их способности что-то изменить.

"Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Это не является хорошим способом формирования гражданского общества", - считает Вроблевска.

На плечах девушки в этом смысле лежит очень большая ответственность, поскольку она может показать политиков как в положительном, так и в негативном свете. Пока она выбрала оба подхода.

Какой можем сделать вывод?

Как было обоснованно указано, к феномену Греты Тунберг нужно относиться сравнительно критически. Его не стоит оценивать ни хорошо, ни плохо. Девушка может внести свой вклад в будущее и способ мышления современного общества, а также в ценности. Однако в то же время стоит понимать, что ее активизм несет и щепотку угроз и может отрицательно повлиять на молодые поколения.