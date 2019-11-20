Перемены на эстонском авторынке: у продавца марок Citroën и Honda меняется собственник

«Эта сделка позволяет нам сфокусироваться на приобретении компании Silberauto и ее развитии в странах Балтии, а также на представлении и розничных продажах автомобилей Mercedes-Benz», - сказал руководитель Veho в странах Балтии Кеннет Найман.

Учрежденная в 1939 году финская компания Veho помимо Финляндии действует также в Швеции и странах Балтии. Предприятие было создано в качестве партнера Mercedes-Benz и эта марка по-прежнему занимает центральное место в стратегии Veho.

Коммерческая деятельность Veho включает широкий спектр связанных с транспортом услуг и решений – от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков. В прошлом году оборот предприятия достиг 1,2 миллиарда евро, причем пятая часть оборота пришлась на Швецию и страны Балтии.

Входящая в концерн Bassadone Automotive компания Auto-Bon OY импортирует и продает в Финляндии легковые автомобили и микроавтобусы Citroën и Peugeot, а также запасные части и дополнительное снаряжение для них. Действующее в Эстонии предприятие Auto-Bon OÜ представляет и продает автомобили Peugeot.

Компания Veho Eesti была основана в 1992 году. Предприятие импортирует легковые и коммерческие автомобили Citroën в Эстонию, Латвию и Литву, а также занимается розничными продажами автомобилей Honda в Таллинне. В прошлом году оборот Veho Eesti составил 74 миллиона евро. На предприятии работает 121 человек.