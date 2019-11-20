Картина дня: деньги российского олигарха в Swedbank, продажа Батарейной тюрьмы и негодующий водитель автобуса

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Один российский олигарх, 70 счетов, 860 миллионов долларов – тайны Swedbank с высоким риском
Российский магнат, бывший министр Михаил Абызов через эстонский филиал Swedbank с помощью эстонского администратора клиентов переводил в офшоры сотни миллионов долларов. Теперь он подозревается в создании преступной группировки и находится в московской тюрьме. Читать далее...
Водитель автобуса негодует: приезжаешь из Польши в Эстонию и тут же впадаешь в депрессию
Водитель автобуса международных линий Хейкки Выырас недоволен тем, как в Эстонии строят улицы и дороги. А именно, его не устраивают крохотные придорожные парковки, узкие перекрестки и отвлекающие шиканы (искусственные искривления дороги, которые заставляют водителя снизить скорость). Читать далее...
Крупный эстонский бизнесмен - о бизнесе в России: чтобы вывести прибыль, пришлось тянуть жребий!
Один из самых состоятельных людей Эстонии - владелец занимающегося лесом, строительством и недвижимостью концерна Kaamos Grupp Кайдо Йыэлехт - рассказал в программе радио Kuku "Majandusruum" и в газете Postimees, как он тянул жребий с российским олигархом, что случается с молодыми людьми, не державшими в руках ни лопаты ни топора, и в какие стартапы он инвестирует. Читать далее...
Парламент Эстонии утвердил повышение пенсий на семь евро
Рийгикогу в среду принял инициированный правительством законопроект, с апреля следующего года повышающий базовую часть пенсии на 7 евро. Читать далее...
Сильно повлияет на родителей: минималка повысит платы и компенсации
Поссорившиеся было работодатели и профсоюзы при поддержке государственного примирителя пришли к соглашению и договорились о том, что с будущего года минимальная зарплата составит 584 евро в месяц и 3,48 евро в час. Для сравнения, в этом году минималка составляет 540 евро, а в прошлом она была 500 евро. Читать далее...
Фирму, консультирующую, как откосить от армии, могут крупно оштрафовать
Завтра, 21 ноября, юрист Андрей Вестеринен, создатель проекта ArmyLaw, консультирующего молодых мужчин, не желающих служить в армии, обязан явиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Читать далее...
Финансовая пирамида: криптовалюта, на которую купились многие эстонцы, оказалась фальшивкой
Как и многие эстонцы, десятки тысяч финнов инвестировали деньги в виртуальную валюту OneCoin, которая грозит обернуться аферой исторических масштабов. Читать далее...
Будьте бдительны: новые методы квартирных воров
У вас может быть заключен договор с охранной фирмой, и вы уверены, что извне вам беда не грозит, но злоумышленники порой оказываются хитрее. Читать далее...
Стало известно, кто купил Батарейную тюрьму
Вчера главным лотом аукциона была Батарейная морская крепость, но желающих ее купить было немного. Всего один человек - известный бизнесмен Урмас Сыырумаа. Читать далее...
Пыллуаас обвинил Россию в аннексии пяти процентов территории Эстонии
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что непризнание Россией Тартуского мирного договора 1920 года означает по сути непризнание ею и современной Эстонской республики. Читать далее...
В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
В Кремле отвергли территориальные притязания Эстонии к России, которые Таллинн обосновывает Тартуским мирным договором 1920 года. Читать далее...
Март Хельме: нашего врага сдерживает только реальная обороноспособность союзников
Во вторник вечером канцлер Министерства обороны Финляндии Янне Куусела заявила в интервью Iltalehti, что утверждение Марта Хельме, будто Эстония разрабатывает отдельную от НАТО оборонную стратегию, стало для нее неожиданностью, и с Финляндией этот вопрос никто не обсуждал. Читать далее...
Luminor сравнил пенсионную реформу с отменой правил дорожного движения
В банке Luminor заявляют, что предстоящую пенсионную реформу можно сравнить с отменой правил дорожного движения, за которой последует спад экономики, а в долгосрочной перспективе возможно повышение налогов и понижение конкурентоспособности Эстонии. Читать далее...
Крысы перегрызли кабель: портал Eesti.ee и другие э-услуги были выведены из строя
В связи с тем, что были повреждены подземные волоконно-оптические кабели в Харьюмаа, этим вечером были выведены из строя важные интернет-порталы, которые обслуживает Департамент государственной инфосистемы (RIA). Читать далее...
Столтенберг: НАТО не допустит повторения крымского сценария в странах альянса
НАТО не допустит повторения крымского сценария на территориях стран альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в среду в испанской газете El País. Читать далее...
ЧП: в Эстонии зарегистрировали три случая заболевания желтухой
По данным Департамента здравоохранения, в сентябре и октябре в Ляэне-Вирумаа отмечены сразу три случая заболевания желтухой. Читать далее...
Проект закона о реформе обязательной накопительной пенсии направили на первое чтение
Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о реформе обязательной накопительной пенсии и приняла решение направить его на первое чтение пленарному заседанию 2 декабря. Читать далее...
Приятного аппетита! Читатель увидел на продуктовых полках в Maxima грызуна
«По полкам магазина Maxima, расположенного на Тартуском шоссе в Таллинне, разгуливают крысы», - именно такими словами сопроводил присланный в редакцию видеоролик читатель Rus.Postimees.
Рейтинги: реформисты с большим отрывом опережают конкурентов
Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...
Почему в Эстонии нельзя строить атомную электростанцию?
Мы имеем дело с настолько масштабным делом, что оно затронет напрямую судьбу каждого жителя Эстонии. А влияние атомной станции на многие аспекты безопасности нашей страны будет иметь ключевое значение, пишет бывший член Партии зеленых, общественный активист Андрей Гудим. Читать далее...