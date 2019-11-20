Картина дня: деньги российского олигарха в Swedbank, продажа Батарейной тюрьмы и негодующий водитель автобуса

Один российский олигарх, 70 счетов, 860 миллионов долларов – тайны Swedbank с высоким риском

Российский магнат, бывший министр Михаил Абызов через эстонский филиал Swedbank с помощью эстонского администратора клиентов переводил в офшоры сотни миллионов долларов. Теперь он подозревается в создании преступной группировки и находится в московской тюрьме. Читать далее...

Водитель автобуса негодует: приезжаешь из Польши в Эстонию и тут же впадаешь в депрессию

Водитель автобуса международных линий Хейкки Выырас недоволен тем, как в Эстонии строят улицы и дороги. А именно, его не устраивают крохотные придорожные парковки, узкие перекрестки и отвлекающие шиканы (искусственные искривления дороги, которые заставляют водителя снизить скорость). Читать далее...

Крупный эстонский бизнесмен - о бизнесе в России: чтобы вывести прибыль, пришлось тянуть жребий!

Один из самых состоятельных людей Эстонии - владелец занимающегося лесом, строительством и недвижимостью концерна Kaamos Grupp Кайдо Йыэлехт - рассказал в программе радио Kuku "Majandusruum" и в газете Postimees, как он тянул жребий с российским олигархом, что случается с молодыми людьми, не державшими в руках ни лопаты ни топора, и в какие стартапы он инвестирует. Читать далее...

Парламент Эстонии утвердил повышение пенсий на семь евро

Рийгикогу в среду принял инициированный правительством законопроект, с апреля следующего года повышающий базовую часть пенсии на 7 евро. Читать далее...

Сильно повлияет на родителей: минималка повысит платы и компенсации

Поссорившиеся было работодатели и профсоюзы при поддержке государственного примирителя пришли к соглашению и договорились о том, что с будущего года минимальная зарплата составит 584 евро в месяц и 3,48 евро в час. Для сравнения, в этом году минималка составляет 540 евро, а в прошлом она была 500 евро. Читать далее...

Фирму, консультирующую, как откосить от армии, могут крупно оштрафовать

Завтра, 21 ноября, юрист Андрей Вестеринен, создатель проекта ArmyLaw, консультирующего молодых мужчин, не желающих служить в армии, обязан явиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Читать далее...

Финансовая пирамида: криптовалюта, на которую купились многие эстонцы, оказалась фальшивкой

Как и многие эстонцы, десятки тысяч финнов инвестировали деньги в виртуальную валюту OneCoin, которая грозит обернуться аферой исторических масштабов. Читать далее...

Будьте бдительны: новые методы квартирных воров

У вас может быть заключен договор с охранной фирмой, и вы уверены, что извне вам беда не грозит, но злоумышленники порой оказываются хитрее. Читать далее...

Стало известно, кто купил Батарейную тюрьму

Вчера главным лотом аукциона была Батарейная морская крепость, но желающих ее купить было немного. Всего один человек - известный бизнесмен Урмас Сыырумаа. Читать далее...

Пыллуаас обвинил Россию в аннексии пяти процентов территории Эстонии