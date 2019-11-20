Картина дня: деньги российского олигарха в Swedbank, скандал вокруг Хельме набирает обороты и негодующий водитель автобуса

Один российский олигарх, 70 счетов, 860 миллионов долларов – тайны Swedbank с высоким риском

Российский магнат, бывший министр Михаил Абызов через эстонский филиал Swedbank с помощью эстонского администратора клиентов переводил в офшоры сотни миллионов долларов. Теперь он подозревается в создании преступной группировки и находится в московской тюрьме. Читать далее...

Водитель автобуса негодует: приезжаешь из Польши в Эстонию и тут же впадаешь в депрессию

Водитель автобуса международных линий Хейкки Выырас недоволен тем, как в Эстонии строят улицы и дороги. А именно, его не устраивают крохотные придорожные парковки, узкие перекрестки и отвлекающие шиканы (искусственные искривления дороги, которые заставляют водителя снизить скорость). Читать далее...

Крупный эстонский бизнесмен - о бизнесе в России: чтобы вывести прибыль, пришлось тянуть жребий!

Один из самых состоятельных людей Эстонии - владелец занимающегося лесом, строительством и недвижимостью концерна Kaamos Grupp Кайдо Йыэлехт - рассказал в программе радио Kuku "Majandusruum" и в газете Postimees, как он тянул жребий с российским олигархом, что случается с молодыми людьми, не державшими в руках ни лопаты ни топора, и в какие стартапы он инвестирует. Читать далее...

Пыллуаас обвинил Россию в аннексии пяти процентов территории Эстонии

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что непризнание Россией Тартуского мирного договора 1920 года означает по сути непризнание ею и современной Эстонской республики. Читать далее...

В Кремле сочли неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

В Кремле отвергли территориальные притязания Эстонии к России, которые Таллинн обосновывает Тартуским мирным договором 1920 года. Читать далее...

Март Хельме: нашего врага сдерживает только реальная обороноспособность союзников

Во вторник вечером канцлер Министерства обороны Финляндии Янне Куусела заявила в интервью Iltalehti, что утверждение Марта Хельме, будто Эстония разрабатывает отдельную от НАТО оборонную стратегию, стало для нее неожиданностью, и с Финляндией этот вопрос никто не обсуждал. Читать далее...

Luminor сравнил пенсионную реформу с отменой правил дорожного движения

В банке Luminor заявляют, что предстоящую пенсионную реформу можно сравнить с отменой правил дорожного движения, за которой последует спад экономики, а в долгосрочной перспективе возможно повышение налогов и понижение конкурентоспособности Эстонии. Читать далее...

Столтенберг: НАТО не допустит повторения крымского сценария в странах альянса

НАТО не допустит повторения крымского сценария на территориях стран альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в среду в испанской газете El País. Читать далее...

ЧП: в Эстонии зарегистрировали три случая заболевания желтухой

По данным Департамента здравоохранения, в сентябре и октябре в Ляэне-Вирумаа отмечены сразу три случая заболевания желтухой. Читать далее...

Проект закона о реформе обязательной накопительной пенсии направили на первое чтение

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила проект закона о реформе обязательной накопительной пенсии и приняла решение направить его на первое чтение пленарному заседанию 2 декабря. Читать далее...

Приятного аппетита! Читатель увидел на продуктовых полках в Maxima грызуна

«По полкам магазина Maxima, расположенного на Тартуском шоссе в Таллинне, разгуливают крысы», - именно такими словами сопроводил присланный в редакцию видеоролик читатель Rus.Postimees.

Рейтинги: реформисты с большим отрывом опережают конкурентов

Партия реформ прочно закрепилась на первом месте рейтинга. Отрыв от ближайшего конкурента по-прежнему превышает десять процентов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Почему в Эстонии нельзя строить атомную электростанцию?