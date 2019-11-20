Японская фигуристка Рикa Кихира бросила вызов непобедимым россиянкам

Японская фигуристка Рика Кихира внесла изменения в свою произвольную программу перед этапом Гран-при в Японии, передает Р-Спорт.
Согласно заявленной программе на официальном сайте Международного союза конькобежцев, Кихира добавила к своим прыжкам четверной сальхов.
Также произвольная Кахиры включает в себя два тройных акселя (один из них в каскаде с двойным тулупом), два тройных лутца (один — в каскаде с тройным тулупом), каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов и тройной риттбергер.
В короткой программе японка будет выступать с тройным акселем, с каскадом тройного флипа — тройного тулупа и тройным риттбергером.
Гран-при Японии пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября. Из российских спортсменок в Японии выступят Алина Загитова, Софья Самодурова и Алена Косторная.