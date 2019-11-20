Ср, 20.11.2019
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  • Японская фигуристка Рикa Кихира бросила вызов непобедимым россиянкам

Японская фигуристка Рикa Кихира бросила вызов непобедимым россиянкам

Рика Кихира

ФОТО: NICK DIDLICK / EPA

Японская фигуристка Рика Кихира внесла изменения в свою произвольную программу перед этапом Гран-при в Японии, передает Р-Спорт.

Согласно заявленной программе на официальном сайте Международного союза конькобежцев, Кихира добавила к своим прыжкам четверной сальхов.

Также произвольная Кахиры включает в себя два тройных акселя (один из них в каскаде с двойным тулупом), два тройных лутца (один — в каскаде с тройным тулупом), каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов и тройной риттбергер.

В короткой программе японка будет выступать с тройным акселем, с каскадом тройного флипа — тройного тулупа и тройным риттбергером.

Гран-при Японии пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября. Из российских спортсменок в Японии выступят Алина Загитова, Софья Самодурова и Алена Косторная.

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