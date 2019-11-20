Фирму, консультирующую, как откосить от армии, могут крупно оштрафовать

Завтра, 21 ноября, юрист Андрей Вестеринен, создатель проекта ArmyLaw, консультирующего молодых мужчин, не желающих служить в армии, обязан явиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. Причиной повестки, в которой указано, что в случае неявки без уважительной причины фирма Вестеринена будет оштрафована, стала публикация в социальной сети Facebook. Кстати, на этой встрече настоял сам юрист, что подтверждает и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора.
Публикация, ставшая предметом разбирательств, появилась на странице проекта еще 4 сентября. В ней Вестеринен от своего лица говорит о том, что Департамент оборонных ресурсов придумал, как застать врасплох умело прячущихся уклонистов: потенциальным призывникам, с которыми не могут связаться по электронной или обычной почте, звонят с мобильных номеров, и такое оповещение по телефону в итоге приравнивается к официальному оповещению и наложению обязанности явиться на медкомиссию и - дальше по списку.
Вестеринен посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, спрашивать имя звонящего или сбрасывать вызов, сославшись на мешающий разговору шум. Далее в тексте следует напоминание об установленной законом обязанности граждан Эстонии определенного возраста и пола пройти обязательную срочную службу. Уточнено, что юридическое бюро Вестеринена работает за деньги и не помогает откосить от армии, а лишь оказывает платные правовые услуги.
Вестеринен объяснил, что на встрече в департаменте он настоял сам: «Я получил предупреждение о вынесении предписания, в котором мне сообщили, что я нарушаю Закон о рекламе, наношу вред безопасности страны и призываю к противоправным действиям. Департамент дал мне время на удаление моего сообщения в Facebook, в противном случае пригрозил штрафом на 3200 евро».
В распоряжении редакции имеется оригинальный текст предупреждения, в котором за подписью главного специалиста службы торговли Керли Кирсипуу действительно сказано, что фирма Вестеринена допустила правонарушение, которое заключается в том, что: «ArmyLaw OÜ публикует в социальной сети Facebook рекламное сообщение, в котором призывает поступать противоправно, оправдывает правонарушения, обесценивает законопослушное поведение, а также создает угрозу стране, призывая уклоняться от срочной службы».
Далее в предупреждении сказано, что департамент обязан следить за исполнением Закона о рекламе, а поскольку данное сообщение по всем признакам является рекламным и в нем призывают нарушать законы, то департамент требует удалить сообщение до 12 ноября (предупреждение было сделано 11 ноября), а в противном случае грозит наказанием.
В предупреждении уточнено, что на сообщение в сети наткнулись сами сотрудники департамента и отреагировали, поскольку обязаны следить за соблюдением Закона о рекламе, и это интересно. «Дело в том, что этот спор у нас возник уже во второй раз. В 2017 году тот же Департамент защиты прав потребителей по ходатайству Департамента оборонных ресурсов и собственной инициативе уже вел поднадзорное производство и делал мне подобное предупреждение. У нас состоялась встреча, на которой было достигнуто соглашение, что я могу публиковать такую рекламу, но обязан добавлять те самые три пункта: про обязанность служить в армии, про то, что моя фирма работает за плату, и про то, что мы не помогаем уклониться от службы, а лишь оказываем правовую помощь. Эти три пункта и были добавлены к моему сообщению. Теперь выяснилось, что в департаменте сменился ответственный за это чиновник, который решил, что все неправильно и так не годится. Отсюда и возникло это предупреждение», - объяснил Вестеринен.
Именно поэтому, по его словам, он сам связался с департаментом и потребовал вызвать его на встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, в том числе и нарушение достигнутой ранее договоренности: «Я не знаю, что там скажут, но, думаю, что все же оштрафуют и у меня будет 30 дней, чтобы обжаловать это решение в суде. Что ж, будем судиться».
Вестеринен представил нам решение Департамента защиты прав потребителя, в котором действительно сказано, что представитель ArmyLaw удовлетворил их требования и добавил указанные три пункта, чем устранил противоречия с Законом о рекламе, а потому производство прекращается.
Мы обратились в Департамент защиты прав потребителя и технического надзора с просьбой прокомментировать происходящее и подтвердить или опровергнуть слова Вестеринена.
Пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителей и технического Анне-Май Хелемяэ сказала, что департамент действительно сделал ArmyLaw OÜ предупреждение о вынесении предписания, поскольку опубликованная фирмой информация (рекламное сообщение в Facebook) не согласуется с Законом о рекламе: «Завтрашняя встреча не является заседанием, представитель фирмы устно выразит свою позицию по поводу предупреждения о вынесении предписания».
Хелемяэ подтвердила и то, что Вестеринен сам настоял на устном изложении своей позиции.
«Согласно части первой 30 статьи Закона о рекламе, государственный надзор за исполнением требований закона осуществляет Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. По закону, рекламой является информация, которая обнародована в любом воспринимаемом виде с целью продвижения мероприятия или формирования поведения человека в общественных интересах. Под это подходит и реклама, которая опубликована в социальных сетях».
«В том, что касается надзорного производства 2017 года (договоренности, которую Вестеринен исполнил), то для выяснения обстоятельств нам нужно чуть больше времени», - сказала Хелемяэ.