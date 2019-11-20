Фирму, консультирующую, как откосить от армии, могут крупно оштрафовать

Публикация, ставшая предметом разбирательств, появилась на странице проекта еще 4 сентября. В ней Вестеринен от своего лица говорит о том, что Департамент оборонных ресурсов придумал, как застать врасплох умело прячущихся уклонистов: потенциальным призывникам, с которыми не могут связаться по электронной или обычной почте, звонят с мобильных номеров, и такое оповещение по телефону в итоге приравнивается к официальному оповещению и наложению обязанности явиться на медкомиссию и - дальше по списку.

Вестеринен посоветовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров, спрашивать имя звонящего или сбрасывать вызов, сославшись на мешающий разговору шум. Далее в тексте следует напоминание об установленной законом обязанности граждан Эстонии определенного возраста и пола пройти обязательную срочную службу. Уточнено, что юридическое бюро Вестеринена работает за деньги и не помогает откосить от армии, а лишь оказывает платные правовые услуги.

Вестеринен объяснил, что на встрече в департаменте он настоял сам: «Я получил предупреждение о вынесении предписания, в котором мне сообщили, что я нарушаю Закон о рекламе, наношу вред безопасности страны и призываю к противоправным действиям. Департамент дал мне время на удаление моего сообщения в Facebook, в противном случае пригрозил штрафом на 3200 евро».

В распоряжении редакции имеется оригинальный текст предупреждения, в котором за подписью главного специалиста службы торговли Керли Кирсипуу действительно сказано, что фирма Вестеринена допустила правонарушение, которое заключается в том, что: «ArmyLaw OÜ публикует в социальной сети Facebook рекламное сообщение, в котором призывает поступать противоправно, оправдывает правонарушения, обесценивает законопослушное поведение, а также создает угрозу стране, призывая уклоняться от срочной службы».

Далее в предупреждении сказано, что департамент обязан следить за исполнением Закона о рекламе, а поскольку данное сообщение по всем признакам является рекламным и в нем призывают нарушать законы, то департамент требует удалить сообщение до 12 ноября (предупреждение было сделано 11 ноября), а в противном случае грозит наказанием.