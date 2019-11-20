Март Хельме: мои слова о плане В - это шоковая терапия

Реформистка Кейт Пентус-Розиманнус, комментируя скандальное интервью министра финской газете, напомнила Хельме, что в свое время из-за высказываний на тему НАТО центристу Михаилу Корбу пришлось покинуть правительство. На это Март Хельме ответил, что является горячим сторонником НАТО, но при этом не слабого, передает Rus.ERR .

По его словам, высказывание о плане В - это шоковая терапия, которая нужна не только части сидящих в зале Рийгикогу депутатов с умершим мозгом, но и союзникам Эстонии по НАТО: «Мир меняется, но у меня такое ощущение, что слишком многим в этом зале не по силам это понять».