Март Хельме: мои слова о плане В - это шоковая терапия

Министр внутренних дел, председатель EKRE Март Хельме объяснил, отвечая сегодня на вопросы депутатов Рийгикогу во время парламентского инфочаса, что его слова о том, что в вопросе собственной обороны Эстония нуждается в плане В, являются шоковой терапией.
Реформистка Кейт Пентус-Розиманнус, комментируя скандальное интервью министра финской газете, напомнила Хельме, что в свое время из-за высказываний на тему НАТО центристу Михаилу Корбу пришлось покинуть правительство. На это Март Хельме ответил, что является горячим сторонником НАТО, но при этом не слабого, передает Rus.ERR.
«Самая большая угроза безопасности Эстонии заключается в самообмане», - подчеркнул Хельме, отметив, что в своем интервью Iltalehti он говорил о кризисе, в котором находится НАТО.
По его словам, высказывание о плане В - это шоковая терапия, которая нужна не только части сидящих в зале Рийгикогу депутатов с умершим мозгом, но и союзникам Эстонии по НАТО: «Мир меняется, но у меня такое ощущение, что слишком многим в этом зале не по силам это понять».