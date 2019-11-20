Ср, 20.11.2019
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  • Репс объяснила, почему нарушила свое обещание о повышении зарплат учителям

Репс объяснила, почему нарушила свое обещание о повышении зарплат учителям

TTÜ rektor Jaak Aaviksoo ja minister Mailis Reps kohtusid haridus- ja teadusministeeriumis.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

На инфочасе Рийгикогу министру образования и науки Майлис Репс была задан вопрос о зарплатах учителей.

Член Рийгикогу и социал-демократ Кальви Кыва напомнил об обещании, данном министром ранее, что минимальная зарплата учителей вырастет на 5,2 процента, однако в бюджете на следующий год есть средства на повышение зарплат только на 2,5 процента. 

Согласно проекту, минимальная заработная плата преподавателей общеобразовательных школ повысится с 1250 до 1315 евро.

Репс пояснила, что искали деньги как для повышения минимальной ставки заработной платы учителей, так и на нужды внутренних ресурсов министерства. Наконец пришли к выводу, что минимальная зарплата учителей увеличится до 1315 евро.

«Поначалу думали, что часть денег мы получим как дополнительное финансирование, еще часть должны будем найти внутри своей области деятельности и часть придет от образовательных пособий», – говорит министр.

По словам Репс, в приоритете находится регулярное повышение минимальной ставки.

"Средняя зарплата растет очень быстро. За последние три года минимальная зарплата учителей росла на 100 евро, в этом году – на 65. Это меньше, чем мы хотели, но больше того, чего ожидали еще неделю назад", – ранее заявляла Майлис Репс.

В госбюджете на нужды науки запланировано 216 млн евро. Это на 16 млн больше, нежели было предусмотрено в госбюджете 2019 года. Эти средства учтены в бюджетах нескольких министерств. Базовое финансирование науки и финансирование исследований вырастет на 5,3 млн евро.

Стоит отметить, что государство также поддержит 15 миллионами евро самоуправления, чтобы средняя зарплата детсадовских педагогов достигла уровня минимальной зарплаты школьных учителей.

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