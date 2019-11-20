Иван Голунов. ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Мосгорсуд отказался удовлетворять иск о восстановлении на службе, который подал бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров.

Полковник Щиров и еще двое полицейских, уволенных из-за уголовного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обратились в суд в сентябре и потребовали признать недействительным приказ об их увольнении со службы.

«Решением суда в удовлетворении исковых требований Щирова отказано», - сообщили Интерфаксу в суде.

9 октября Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего сотрудника того же УВД сержанта Романа Феофанова, принимавшего участие в задержании Голунова.

Увольнение также пытается обжаловать в суде оперуполномоченный Максим Уметбаев, которого журналист обвинял в избиении. Заседание по иску Уметбаева состоится 5 декабря, пишет «Медиазона».

Все заседания по жалобам уволенных из-за дела Голунова полицейских проходят в закрытом от слушателей режиме.

Дело Ивана Голунова

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.

Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, хотя следствие настаивало на заключении журналиста в СИЗО.

Арест Голунова вызвал общественный резонанс - за него вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но также политики и артисты.

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора «Медузы» прекращено «из-за недоказанности его причастности к совершению преступления». В тот же день он вышел на свободу.

Через два дня после этого президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении двух генералов полиции - начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина.

В середине июля стало известно, что четыре сотрудника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы также были уволены из-за ареста Голунова. Их фамилии тогда не назывались. Позже было принято решение об увольнении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западном административном округе Щирова.

Жалобы на следствие

Путин говорил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова. Материалы дела были переданы в Следственный комитет России, подозреваемых в деле нет, дело расследуется в отношении «неустановленных лиц».

Защита журналиста обратилась в Басманный суд Москвы с жалобой на бездействие следствия. В жалобе адвокат Сергей Бадамшин указывает на то, что следователь до сих пор не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с материалами дела. Адвокат также просит передать дело в ФСБ.

На этой неделе суд в очередной раз перенес рассмотрение жалобы из-за занятости следователя, который, как было объявлено, находится в командировке.