Парламент Эстонии утвердил повышение пенсий на семь евро

За принятие законопроекта проголосовали 76 депутатов из 101, против и воздержавшихся не было, сообщила BNS пресс-служба парламента.

Правительство в сентябре одобрило поправки к закону о государственном пенсионном страховании, в соответствии с которыми в следующем году пенсии после индексации поднимутся во внеочередном порядке на 7 евро в месяц.

В следующем году вместе с индексацией пенсий по старости и внеочередным повышением пенсий пенсии повысятся на 45 евро, после чего базовая часть поднимется еще на 7 евро после индексации, сообщило Министерство социальных дел.

Повышение пенсионной базы в качестве компонента солидарности затронет в 2020 году около 330 000 человек, включая пенсионеров по старости и пенсионеров, которые потеряли кормильца.

Уровень относительной бедности среди пожилых людей в Эстонии был самым высоким в ЕС за последние годы. Граница относительной бедности в 2017 году была 523 евро в месяц и ниже средней пенсии по старости в размере 483,24 евро, которая увеличилась на 8,4 процента с 1 апреля 2019 года. По данным департамента статистики, в Эстонии в 2017 году в относительной бедности жили 47,5 процента людей.