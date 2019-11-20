Спикер об оскорблениях Хельме в адрес Рийгикогу: оппозиция нам и не такое говорила

«То, что я сказал, что Эстонии нужен план Б, это – шоковая терапия и в ней нуждается не только сидящие в этом зале часто как общество с умершим мозгом, но в этом нуждаются и наши союзники в других странах. Это нужно для того, чтобы вы научились иначе смотреть на мир. Мир меняется, но у меня такое ощущение, что многие из сидящих в этом зале этого не догоняют», - сказал министр внутренних дел Март Хельме на сегодняшнем инфочасе в парламенте.

Согласно Конституции, министр отвечает за свои поступки перед парламентом, правительством и премьер-министром. В том, что министр таким образом оскорбил парламентариев, являющийся однопартийцем Хельме спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас большой проблемы не видит.

«Мы тут в Рийгикогу слышали и более резкие высказывания со стороны оппозиции, поэтому в этом нет никакой катастрофы. То же высказывание использовал президент Франции Макрон, который заявил, что у НАТО наступила смерть мозга», - сказал Пыллуаас и добавил, что, конечно, он всегда призывает членов парламента использовать более сдержанные и вежливые выражения.

На вопрос, разве подобное сравнение оппозиции является уместным в ситуации, когда министр как член правительства несет прямую ответственность перед Рийгикогу, Пыллуаас ответил утвердительно.

«Но, вы действительно считаете, что оппозиция может говорить все, что хочет, говорить разные скабрезности в адрес членов правительства? Я считаю, что нет никакой разницы. То, что не позволено члену правительства, не позволено и члену оппозиции. Они одинаково должны быть вежливы в своих высказываниях», - сказал он.