Спикер об оскорблениях Хельме в адрес Рийгикогу: оппозиция нам и не такое говорила

На сегодняшнем инфочасе в Рийгикогу Март Хельме сказал, что члены парламента часто как общество с умершим мозгом, которое нуждается в шоковой терапии. Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас не видит никаких проблем в высказывании однопартийца, пишет Postimees.
«То, что я сказал, что Эстонии нужен план Б, это – шоковая терапия и в ней нуждается не только сидящие в этом зале часто как общество с умершим мозгом, но в этом нуждаются и наши союзники в других странах. Это нужно для того, чтобы вы научились иначе смотреть на мир. Мир меняется, но у меня такое ощущение, что многие из сидящих в этом зале этого не догоняют», - сказал министр внутренних дел Март Хельме на сегодняшнем инфочасе в парламенте.
Согласно Конституции, министр отвечает за свои поступки перед парламентом, правительством и премьер-министром. В том, что министр таким образом оскорбил парламентариев, являющийся однопартийцем Хельме спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас большой проблемы не видит.
«Мы тут в Рийгикогу слышали и более резкие высказывания со стороны оппозиции, поэтому в этом нет никакой катастрофы. То же высказывание использовал президент Франции Макрон, который заявил, что у НАТО наступила смерть мозга», - сказал Пыллуаас и добавил, что, конечно, он всегда призывает членов парламента использовать более сдержанные и вежливые выражения.
На вопрос, разве подобное сравнение оппозиции является уместным в ситуации, когда министр как член правительства несет прямую ответственность перед Рийгикогу, Пыллуаас ответил утвердительно.
«Но, вы действительно считаете, что оппозиция может говорить все, что хочет, говорить разные скабрезности в адрес членов правительства? Я считаю, что нет никакой разницы. То, что не позволено члену правительства, не позволено и члену оппозиции. Они одинаково должны быть вежливы в своих высказываниях», - сказал он.
Пыллуаас подчеркнул, что он все время призывает все стороны к вежливости, но чтобы в отношении оппозиции применялась вседозволенность, а коалицию можно было бы отдельно обвинять, не является ни разумным, ни возможным.