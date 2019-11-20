Президент Ирана оправдывает резкое повышение цен на бензин

В середине ноября правительство Ирана решило нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Согласно правительственному постановлению, владелец государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене, эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве, вынуждены платить от 24 до 30 центов за литр, в зависимости от качества бензина. Это почти втрое выше прежних цен.

Правозащитники заявляют о десятках убитых

Нововведения привели к массовым беспорядкам и стычкам с полицией в нескольких регионах страны. Государственные иранские СМИ сообщают о девяти погибших и 1000 задержанных.

Между тем правозащитники утверждают о гибели десятков протестующих за последние дни. Не менее 106 протестующих в 21 городах были убиты, заявили в международной правозащитной организации Amnesty International (AI), ссылаясь на видеоматериалы, показания очевидцев и данные активистов. Эксперты AI выразили обеспокоенность "беззаконными убийствами", совершаемыми силами безопасности Исламской республики. В свою очередь офис Верховного комиссара ООН по правам человека выразил "глубокую обеспокоенность" использованием оружия против демонстрантов, что привело к "значительному количеству смертей".

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