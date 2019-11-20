Президент Ирана оправдывает резкое повышение цен на бензин

Президент Ирана Хасан Роухани выступил с оправданием решения нормировать продажу бензина и повысить цены на топливо. Эти меры приняты в интересах бедных слоев населения, заявил Роухани на заседании правительства в среду, 20 ноября. Он одобрительно отозвался о гражданах, которые не стали присоединяться к протестующим и тем самым способствовать, по его словам, "заговору врагов страны", передает Deutsche Welle.
В середине ноября правительство Ирана решило нормировать продажу и одновременно повысить цены на бензин в связи с продолжающимся экономическим кризисом. Согласно правительственному постановлению, владелец государственной бензиновой карты может в месяц купить до 60 литров бензина по цене, эквивалентной 12 евроцентам. Те, кто нуждается в большем количестве, вынуждены платить от 24 до 30 центов за литр, в зависимости от качества бензина. Это почти втрое выше прежних цен.
Правозащитники заявляют о десятках убитых
Нововведения привели к массовым беспорядкам и стычкам с полицией в нескольких регионах страны. Государственные иранские СМИ сообщают о девяти погибших и 1000 задержанных.
Между тем правозащитники утверждают о гибели десятков протестующих за последние дни. Не менее 106 протестующих в 21 городах были убиты, заявили в международной правозащитной организации Amnesty International (AI), ссылаясь на видеоматериалы, показания очевидцев и данные активистов. Эксперты AI выразили обеспокоенность "беззаконными убийствами", совершаемыми силами безопасности Исламской республики. В свою очередь офис Верховного комиссара ООН по правам человека выразил "глубокую обеспокоенность" использованием оружия против демонстрантов, что привело к "значительному количеству смертей".
Перебои с интернетом и мобильной связью
В свете "бензиновых протестов" власти Ирана отменили 4 футбольных матча, намеченных на 21 и 22 ноября. В стране наблюдаются ограничения в работе интернета и перебои с мобильной связью.