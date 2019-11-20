На то и Хельме, чтобы Ратас не дремал

Заголовок можно прочитать и так: «НАТО и Хельме…» (далее по тексту). Хотя вообще-то, если по большому (счету), претензии следовало бы предъявлять Эммануэлю Макрону. Что он, в самом деле, со своей смертью мозга Североатлантического альянса? Ему, значит, можно, а нашему Хельме, значит, нельзя? Нехорошо получается…
Но Макрон далеко. А Март Хельме – вот он, рядом, и отчего же ему не попенять?
Тем более что не в первый раз наш министр внутренних дел с грацией гиппопотама вмешивается в дела абсолютно внешние. Как, впрочем, и во многие другие, к его собственному ведомству отношение имеющие весьма условное.
Вы за нас горой, мы за вас стеной!
Все-таки приятно сознавать, что на самом деле альянсу ничто не угрожает. Не страшны ему ни строптивые французы, один из которых (президент де Голль) и вовсе в 1966 году выдворил штаб-квартиру НАТО из Парижа, а свою страну вывел из военной структуры организации; ни нынешний насельник Елисейского дворца; ни, тем паче, некий глава МВД Эстонии.
Этого-то, последнего, свои же совокупными усилиями мощно окоротили. Просто любо-дорого было смотреть, слушать и читать, как нынешний премьер-министр, а вслед за ним сразу два министра иностранных дел – нынешний и «прошлый», а также министр обороны, плюс масса иных лидеров общественного мнения как из коалиции, так и из оппозиции (этим уж сам Бог велел!), дружно принялись дезавуировать Хельме-старшего: успокойтесь, коллеги и партнеры, друзья и товарищи по оружию, а также все остальные дамы и господа, никакого такого «плана Б» у Эстонии и ей соседей и в помине нет, а наша верность союзническому долгу непоколебима и тверда! В общем, броня крепка и танки НАТО быстры.
Вольно цитируя великого пролетарского поэта, так и хочется воскликнуть: «Я верю, НАТО будет, альянсу жить и цвесть, пока такие люди в краю балтийском есть!» Это просто праздник какой-то!
Хотя не все так просто, ох не все… В этом можно убедиться, если рассматривать казус «Хельме vs НАТО» не особняком, а, так сказать, комплексно. И если плясать от этой печки, то довольно логичным представляется, одновременное с маловразумительными намеками на «план Б», озвучивание знаковых тезисов о вероятной угрозе Эстонии извне. Откуда конкретно – догадаться нетрудно.
Во-первых, заявление депутата Рийгикогу Антса Лаанеотса (Партия реформ) о некоей «готовящейся агрессии» со стороны России, сделанное им во время недавнего визита в Латвию, которая, по мнению отставного генерала, является «слабым звеном обороны стран Балтии».
Во-вторых, практически одновременно с этим опубликованное спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом (EKRE) на своей странице в FB обвинение в адрес России, которая аннексировала пять процентов территории Эстонии и продолжает удерживать эти земли к востоку от реки Наровы и Чудского озера.
И, в-третьих, реплика главы внешнеполитического ведомства Эстонии Урмаса Рейнсалу (партия «Отечество»): «…нет никаких сомнений в том, что непредсказуемая Россия остается одной из самых больших угроз для североатлантического региона», произнесенная им накануне встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
То есть, как бы пожурив своего политического enfant terrible за невоздержанность на язык, одновременно как бы дается сигнал: «дыма без огня не бывает, будьте бдительны!».
Конечно, всё это может быть простым совпадением, но в такие совпадения я не верю. Не бывают такие совпадения случайными.
Теперь вот ешьте…
Что же касается необходимости убирать за вождями национал-консерваторов, то, как вы понимаете, ни малейшего сочувствия по этому поводу в адрес главы правительства и его соратников я не испытывал, не испытываю и испытывать точно не буду. Как говорят в стране, ныне обильно поставляющей нам дешевую и неприхотливую рабочую силу, «бачили очі, що купували – тепер їжте, хоч повилазьте». В переводе с украинского: «Видели глаза, что покупали, теперь ешьте, пока не лопнете».
Если уж союзники по коалиции ни в грош не ставят своего формального лидера, выступая с фрондерских позиций, то было бы просто нелепо ждать уважительного отношения к премьер-министру со стороны оппозиционеров. На этом фоне почти закономерной выглядит фраза председателя Партии реформ Каи Каллас о готовности со стороны Ратаса при случае продать Эстонию – если только за это ему будет оставлен пост премьер-министра.
До сравнительно недавних пор мне все-таки казалось, что Партия реформ, при всей неоднозначности (по крайней мере, в моем восприятии) некоторых ее программных позиций и высказываний ее топ-менеджеров, является партией интеллектуалов-прагматиков. Увы, ряд фактов и событий последнего времени заставляют усомниться в этом. И одну из главных ролей в процессе девальвации партийного престижа играет, как и положено по статусу, лидер партии. Одна только ее зацикленность на идее вотума недоверия – по всякому поводу и почти без повода – заставляет усомниться в способности адекватно оценивать ситуацию и соответствующим образом реагировать. А уж «готовность продать Эстонию» и вовсе ни в какие ворота не лезет. От этого аргумента до сакраментального «сам дурак!» остается один шаг.
А ведь когда-то прибалты считались, по крайней мере в границах СССР, эталоном вежливости и образцом не только внешней культуры, но и вообще некоей «европейскости». Советские кинорежиссеры, если по сценарию требовалось убедительно сыграть английского лорда или немецкого барона, почитали за необходимость приглашать на такие роли латышских, эстонских или литовских артистов.
Может, в кино еще что-то от этого и осталось, но из нашего политического лексикона начисто исчезли такие понятия, как «политическая культура» и «чувство собственного (да и чужого тоже) достоинства». «Политкорректность», вроде бы, еще на слуху, но она сегодня относится к чему угодно, кроме собственно политики.
А может, все дело в полной безнаказанности? Ведь никто из политиков, наносящих своими высказываниями ущерб международному имиджу Эстонии, не говоря уже про оскорбления в адрес друг друга, так и не понес хотя бы символического наказания. Я понимаю, что политика – это не обитель для Христовых невест. Но ведь и не третьеразрядный же бордель. Или?..