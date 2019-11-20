На то и Хельме, чтобы Ратас не дремал

То есть, как бы пожурив своего политического enfant terrible за невоздержанность на язык, одновременно как бы дается сигнал: «дыма без огня не бывает, будьте бдительны!».

Конечно, всё это может быть простым совпадением, но в такие совпадения я не верю. Не бывают такие совпадения случайными.

Теперь вот ешьте…

Что же касается необходимости убирать за вождями национал-консерваторов, то, как вы понимаете, ни малейшего сочувствия по этому поводу в адрес главы правительства и его соратников я не испытывал, не испытываю и испытывать точно не буду. Как говорят в стране, ныне обильно поставляющей нам дешевую и неприхотливую рабочую силу, «бачили очі, що купували – тепер їжте, хоч повилазьте». В переводе с украинского: «Видели глаза, что покупали, теперь ешьте, пока не лопнете».

Если уж союзники по коалиции ни в грош не ставят своего формального лидера, выступая с фрондерских позиций, то было бы просто нелепо ждать уважительного отношения к премьер-министру со стороны оппозиционеров. На этом фоне почти закономерной выглядит фраза председателя Партии реформ Каи Каллас о готовности со стороны Ратаса при случае продать Эстонию – если только за это ему будет оставлен пост премьер-министра.

До сравнительно недавних пор мне все-таки казалось, что Партия реформ, при всей неоднозначности (по крайней мере, в моем восприятии) некоторых ее программных позиций и высказываний ее топ-менеджеров, является партией интеллектуалов-прагматиков. Увы, ряд фактов и событий последнего времени заставляют усомниться в этом. И одну из главных ролей в процессе девальвации партийного престижа играет, как и положено по статусу, лидер партии. Одна только ее зацикленность на идее вотума недоверия – по всякому поводу и почти без повода – заставляет усомниться в способности адекватно оценивать ситуацию и соответствующим образом реагировать. А уж «готовность продать Эстонию» и вовсе ни в какие ворота не лезет. От этого аргумента до сакраментального «сам дурак!» остается один шаг.

А ведь когда-то прибалты считались, по крайней мере в границах СССР, эталоном вежливости и образцом не только внешней культуры, но и вообще некоей «европейскости». Советские кинорежиссеры, если по сценарию требовалось убедительно сыграть английского лорда или немецкого барона, почитали за необходимость приглашать на такие роли латышских, эстонских или литовских артистов.

Может, в кино еще что-то от этого и осталось, но из нашего политического лексикона начисто исчезли такие понятия, как «политическая культура» и «чувство собственного (да и чужого тоже) достоинства». «Политкорректность», вроде бы, еще на слуху, но она сегодня относится к чему угодно, кроме собственно политики.