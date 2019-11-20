Сильно повлияет на родителей: минималка повысит алименты, плату за садик и пособия

Но вместе с минимальной зарплатой повысятся и цены, и ряд выплат и компенсаций. В то время как минималка повысит алименты и родительские компенсации, повысится и плата за детский сад. А именно, закон предусматривает, что самоуправления могут брать за место в детском саду до 20 процентов от минимальной зарплаты в стране. Большей частью самоуправления установили какой-то конкретный процент от минималки, а это значит, что если минимальная зарплата увеличивается, увеличивается и плата за место. Например, в Таллинне плата за детский сад составляет 12,2 процентов от минимальной зарплаты, то есть плата за место поднимется с 66 до 71 евро.

Точно так же это повлияет на размер алиментов, поскольку, по закону, ежемесячные алименты на одного ребенка не могут быть меньше половины минимальной зарплаты. Если до сих пор эта сумма составляла 270 евро, то с будущего года минимальные алименты увеличатся до 292 евро.

Поднимется и родительская компенсация у тех, у кого или не было доходов, или в предусмотренный период они были ниже минимума. Таким образом, первые в дальнейшем будут получать 540, а вторые – 584 евро.