Стал известен график работы Maxima в праздники

В первый день нового 2020 года все магазины Maxima будут закрыты и у работников магазинов будет свободный день. Во время рождественских праздников магазины Maxima будут работать по сокращенному графику.
«Для нас очень важно, чтобы во время праздников все наши работники смогли как можно больше времени провести со своими семьями и близкими», – рассказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.
«Чтобы предоставить это время нашим сотрудникам, мы сократили время работы магазинов на весь период рождественских праздников, 1 января 2020 года все магазины Maxima будут закрыты, а у работников будет общий выходной», – добавил Эдвинас Волкас.
Maxima продолжает свою традицию, и 1 января все магазины будут закрыты уже третий год подряд.
В период рождественских праздников большая часть магазинов Maxima будет работать по сокращенному графику: 24 декабря магазины по всей Эстонии будут открыты до 19:00, 25 декабря с 10:00 до 20:00, а 31 декабря магазины будут работать с 8:00 до 20:00. Во второй день рождественских праздников, 26 декабря, магазины Maxima будут открыты с 9:00 до 22:00.
Maxima Eesti является крупнейшим в Эстонии частным предприятием, в котором работают 3700 человек и в сеть розничных магазинов которого входят 82 магазина. В соответствии с исследованием брендов стран Балтии, проведенным DDB Brand Capital, Maxima является предприятием с наилучшим соотношением цены и качества в Эстонии.