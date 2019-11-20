Аэропорту Хельсинки грозит коллапс в связи с масштабной забастовкой

В забастовке примут участие все члены IAU, работающие в финских авиакомпаниях в секторах обслуживания, питания, обработки грузов и контроля безопасности. По данным IAU, среди 12 компаний, которые могут присоединиться к остановке работы - авиакомпании Finnair и Airpro. Последняя готовит в финских аэропортах самолеты к полетам и проводит проверку безопасности.

Забастовку также пообещал провести профсоюз государственного сектора (JHL), из членов которого к забастовке присоединятся сотрудники RTG, компании по наземному обслуживанию. По сообщению портала новостей YLE, забастовка повлияет на меры безопасности по всей стране и, по заверению IAU, затронет все авиакомпании, выполняющие рейсы в Финляндию.

Ранее на этой неделе IAU начала забастовку поддержки, которая касалась обработки почтовых отправлений Posti в аэропортах Финляндии. Новая забастовка будет намного более масштабной и может означать, что воздушное движение в Финляндии остановится на целый день.

Хотя профсоюзы, авиакомпании и представители аэропорта Вантаа немногословны и заверяют, что внимательно следят за ходом переговоров, риск задержек рейсов является серьезным. Пресс-секретарь аэропорта Хельсинки-Вантаа Элина Суоминен сказала, что забастовка не остановит работу аэропорта полностью, но возможны задержки в воздушном сообщении.

В эфире Yle Суоминен заявила, что авиапассажирам пока не следует паниковать, а нужно лишь ожидать информацию от авиакомпаний.

Что здесь удивляет, так это отношение сторон к происходящему. По состоянию на вчерашний день противоборствующие стороны, похоже, не были к уступкам на переговорах, поэтому вероятность того, что в понедельник начнется забастовка, очень даже высока.

Забастовка персонала аэропорта Вантаа в Хельсинки в 2017 году нанесла Finnair миллионы евро ущерба, поскольку было отменено почти сто рейсов. Та забастовка длилась всего четыре часа, а это значит, что 24-часовая забастовка может нанести в несколько раз больший ущерб как Finnair, так и финской гражданской авиации в целом.

Если предыдущая забастовка затронула только две компании, то в текущей угрожают принять участие 12 фирм-членов IAU, по крайней мере четыре из которых являются дочерними компаниями Finnair.