Индрек Саар: повышение пенсий на семь евро выдает лицемерие правящих партий

По словам Саара, между нынешней реальностью и обещаниями, которые раздавали перед выборами коалиционные партии, зияет пропасть. «Центристская партия обещала в 2020 году повысить пенсию по старости на сто евро, чтобы к 2023 году она выросла бы до 700 евро. Обещали также не облагать подоходным налогом пенсию по старости. EKRE обещала обеспечить рост пенсий, чтобы за четыре года они выросли бы до рекордных почти 800 евро», - напомнил лидер соцдемов.

Саар подчеркнул, что коалиция себе присваивает еще и утвержденное несколько лет назад повышение пенсии на 38 евро, на самом деле связанное с регулярной индексацией пенсий. На самом деле в копилке достижений нынешнего правительства повышение пенсий всего на семь евро, из которых большую часть съест вводимый со следующего года подоходный налог на пенсии.