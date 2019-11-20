Власти Эстонии не одобрили открытие нового вуза, ориентированного на студентов из третьих стран

Министерство образования и науки решило не предоставлять лицензию частному высшему учебному заведению Nordic School of Hospitality and Innovation, сославшись на оценки Агентства качества высшего и профессионального образования (EKKA) и Министерства внутренних дел, пишет Rus.ERR.
Nordic School of Hospitality and Innovation ходатайствовала о лицензии на предоставление прикладного высшего образования на английском языке в сфере гостиничного обслуживания и экономики. Студентов в основном планировалось привлекать из третьих стран.
Оценочный совет EKKA отметил, что учебному заведению следует точнее определить понятие международности в своей учебной программе, разработать анализ финансовых рисков и план по управлению этими рисками. Биографии и опыт работы планируемых преподавателей также не были указаны с достаточной ясностью.
По оценке МВД, существенное увеличение числа студентов из третьих стран в Эстонии повысило бы риски для внутренней безопасности и увеличило нагрузку на правоохранительные органы.