Власти Эстонии не одобрили открытие нового вуза, ориентированного на студентов из третьих стран

Nordic School of Hospitality and Innovation ходатайствовала о лицензии на предоставление прикладного высшего образования на английском языке в сфере гостиничного обслуживания и экономики. Студентов в основном планировалось привлекать из третьих стран.

Оценочный совет EKKA отметил, что учебному заведению следует точнее определить понятие международности в своей учебной программе, разработать анализ финансовых рисков и план по управлению этими рисками. Биографии и опыт работы планируемых преподавателей также не были указаны с достаточной ясностью.