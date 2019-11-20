Ученые рассказали о финансовых последствиях изменения климата

Изменение климата и его последствия в ближайшие тридцать лет обойдутся мировой экономике почти в восемь триллионов долларов. Об этом сообщается в исследовании британской компании Economist Intelligence Unit (EIU), результаты которого публикуются в среду, 20 ноября. Согласно отчету, повышение температуры и связанные с этим засухи и наводнения уже привели к тому, что мировой валовой внутренний продукт достигнет 250 триллионов долларов США к 2050 году. Без последствий изменения климата этот показатель мог бы дойти до уровня в 258 триллионов долларов, передает Deutsche Welle.
В исследовании EIU были изучены потери для каждой страны, связанные с глобальным потеплением и все чаще встречающимися экстремальными погодными условиями. Поэтому особенно уязвимой является Африка, где к 2050 году изменение климата в среднем угрожает снижением экономического производства почти на пять процентов. К примеру, Анголе, где в сельскохозяйственной сфере занято больше всего населения, угрожает самое большое снижение валового внутреннего продукта - до 6,1 процента. Причины этого - отсутствие качественной инфраструктуры, обусловленная географическим положением уязвимость перед сильными засухами, эрозией почвы и повышением уровня мирового океана.
Кроме того, согласно анализу, экономика Нигерии, Египта, Бангладеш и Венесуэлы также может к 2050 году значительно пострадать от последствий глобального потепления.
Как следует из исследования EIU, Россия столкнется с пятипроцентным снижением объема производства к середине 21-го века. При этом США, которые по инициативе президента Дональд Трампа вышли из Парижского соглашения по климату, являются, по мнению авторов аналитического материала, одной из наименее затронутых стран.
Основная цель Парижского соглашения - не допустить глобального роста температуры в текущем столетии выше 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. Его подписали около 200 стран мира. США стали первым государством, вышедшим из этого договора.