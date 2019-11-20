Журналист Iltalehti: я спросил Марта Хельме о плане Б дважды

В интервью Postimees Лаури Нурме подтвердил, что заявление министра внутренних дел Марта Хельме стало для него сюрпризом. Поэтому журналист переспросил Хельме. Как отметил Лаури Нурме, эстонский министр дважды ответил на вопрос спокойно, обдумывая каждое слово.

Как ранее писал Rus.Postimees, Март Хельме заявил финскому изданию, что в НАТО кризис, и эстонское правительство готовит план Б на случай, если альянс не сможет справляться со своими задачами. «Мы не знаем, что собираются делать американцы. Многие наши министры ездили туда, но все говорят скорее о Китае, Китае и Китае. Редко говорят о России», - сказал министр.