ООН: в Европе тоже не хватает туалетов

Многие из нас даже не подозревают, что наличие туалета для 4,2 млрд человек во всем мире – роскошь, а не норма. Это, в первую очередь, сельские жители, которые вынуждены справлять нужду, что называется, в чистом поле. «Открытую дефекацию», как называют это явление в ООН, практикуют 673 млн человек. Она особенно распространена на Мадагаскаре, в Нигере, Нигерии и Танзании.

Отсутствие туалетов сказывается не только на здоровье

Отсутствие адекватных санитарно-гигиенических условий, например, возможности помыть руки с мылом, приводит к различным заболеваниям, таким как диарея, глисты, трахома и шистосомоз – тропическая болезнь, вызываемая паразитическими червями.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, каждый год от диареи умирают 800 000 человек, – это больше, чем от малярии – включая 297 000 детей младше пяти лет. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) один грамм фекалий содержит 10 млн вирусов, миллион бактерий и тысячи паразитов.

Женщины и девочки, вынужденные справлять нужду за пределами дома – в лесу или в зарослях и кустах – рискуют собственной безопасностью и зачастую подвергаются сексуальному насилию.

Если туалета нет в школе, очень часто девочки из стеснения бросают учебу. Это значит, что они не могут получить образование, а порой и нормально питаться: для многих школьные завтраки и обеды – едва ли не единственная возможность поесть.

Согласно данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2016 году более 20 процентов медицинских учреждений в мировом масштабе не имели адекватных санитарных условий, что так или иначе сказывается на жизни 1,5 млрд человек. Обходиться без туалета вынуждены 620 млн школьников.

Чтобы решить эту проблему, отмечают в ООН, нужно в первую очередь изменить отношение людей. Открытая дефекация веками считалась нормальным явлением, а в некоторых странах остается таким до сих пор. Людям нужно объяснять преимущества туалетов, и не жалеть средств на их строительство, считают в ООН.

В Европе и Центральной Азии тоже не хватает туалетов

Эта проблема не обошла стороной и европейский и центрально-азиатский регион. Более 30 млн его жителей не имеют элементарных санитарно-гигиенических условий, а 314 тысяч практикуют открытую дефекацию. Последствия уже известны: каждый день от диареи умирают 14 человек.

В Европейском бюро ВОЗ подчеркивают, что в том, что касается доступа к санитарным услугам, в регионе существует большой разрыв между городскими и сельскими жителями, а также между обеспеченными и бедными слоями населения. Еще одна региональная проблема – попадание неочищенных сточных вод в окружающую среду, включая реки и озера.

Что делать?

Практика показывает, что наличие туалетов – дома, на работе, в школах, в больницах, на рынках – значительно улучшает здоровье и благополучие людей, а порой просто спасает жизни. Решение этой проблемы имеет и экономические преимущества.

В ВОЗ подчеркивают, что на каждый доллар, потраченный на улучшение санитарии, приходится четыре доллара, сэкономленных за счет сокращения медицинских расходов и повышения производительности труда. Инвестиции в области гигиены и санитарии считают одним из самых выгодных вложений в сфере общественного здравоохранения.