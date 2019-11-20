Финансовая пирамида: криптовалюта, на которую купились многие эстонцы, оказалась фальшивкой

Скорее всего, эти вложения пропали и инвесторы, поверившие в OneCoin, потеряют свои деньги. Финский портал телерадиовещания YLE пишет, что основатель валюты исчез, а против директора компании в США возбуждено уголовное дело.

Би-Би-Си сообщает, что Константин Игнатов, брат и телохранитель основательницы OneCoin Ружи Игнатовой, признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая отмывание денег. Ему грозит до 90 лет лишения свободы.

Ранее Postimees писал, что власти США обвинили руководителей OneCoin в создании пирамиды и мошенничестве на миллиарды долларов. Согласно обвинительному заключению, руководители OneCoin - Ружа Игнатова, Константин Игнатов и Марк Скотт - с 2014 года обманом выманили у инвесторов почти 3,3 миллиарда долларов.

Согласно обвинению, они заработали более 2 миллиардов долларов, продавая несуществующую криптовалюту доверчивым людям. «Криптовалюта OneCoin существует только в головах их создателей и авторов», - сказал вице-директор нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини-младший.

Люди, которые имеют дело с OneCoin в Эстонии, рассказали Postimees, как они вложили в схему десятки тысяч евро. Согласно их описанию, они приобрели за эти деньги несколько образовательных пакетов, позволявших заниматься майнингом криптовалюты. Однако теперь выходит, что этот майнинг фактически не имел никакого смысла, и под руководством Ружи Игнатовой происходил преднамеренный обман людей.