Ср, 20.11.2019
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  • В центре Таллинна мужчина набросился на бывшую жену: рядом находился ребенок

В центре Таллинна мужчина набросился на бывшую жену: рядом находился ребенок

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Вчера в полицию сообщили, о том, что в центре Таллинна мужчина напал на свою бывшую жену.

19 ноября в полицию сообщили, что на Нарвском шоссе, Кесклинн, Таллинн, 39-летний мужчина набросился на свою бывшую жену, 45-летнюю женщину, и причинил ей боль. Рядом находился ребенок.

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