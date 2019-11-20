В центре Таллинна мужчина набросился на бывшую жену: рядом находился ребенок

Rus.Postimees.ee112В центре Таллинна мужчина набросился на бывшую жену: рядом находился ребенок 1 20 ноября 2019, 17:47В центре Таллинна мужчина набросился на бывшую жену: рядом находился ребенокrus.postimees.eeПолицейская машина. Иллюстративное фото.ФОТО: Elmo RiigВчера в полицию сообщили, о том, что в центре Таллинна мужчина напал на свою бывшую жену.19 ноября в полицию сообщили, что на Нарвском шоссе, Кесклинн, Таллинн, 39-летний мужчина набросился на свою бывшую жену, 45-летнюю женщину, и причинил ей боль. Рядом находился ребенок. 1 женакесклинннарвское шоссеполицияребенок