Как министр и член EKRE был под подозрением полиции, но вышел сухим из воды

Советник министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) Урмас Арумяэ должен был уйти в отставку, когда возник вопрос о нарушении закона об ограничениях по сделках. Однако эстонская программа «Pealtnägija» обнаружила, что тот же вопрос задали Марту Ярвику, когда он был старейшиной волости Ярваканди.
Полиция провела расследование, как волость Ярваканди продала связанной с Ярвиком фирме землю на выгодных условиях. Расследование прекратили без назначения наказания прямо накануне его назначения министром.
Внимание полиции привлек один эпизод. На одном из последних заседаний волостного правления, как раз перед объединением волостей 20 сентября 2017 года (Административно-территориальная реформа в Эстонии) было принято в том числе решение продать принадлежащий волости участок земли по адресу Саэвески, 5, фирме Tulihein. Участок был небольшой, но по меркам Ярваканди находился в очень хорошем месте – в двух шагах от здания волостного правления.
Дело о купле-продаже привлекло к себе внимание, потому что находящийся в самом центре поселка грунт размером 3100 квадратных метров был продан согласно принято решению, а не через аукцион.
Дело стало подозрительным, поскольку фирма Tulihein была связана со старейшиной Ярвиком. Фирма принадлежала его сыну Майту Ярвику, и сам Март являлся членом правления. Сложилось впечатление, что речь идет о нарушении Антикоррупционного закона и конфликте интересов. Но как уже было сказано выше, дело закрыли.