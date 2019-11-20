Как министр и член EKRE был под подозрением полиции, но вышел сухим из воды

Полиция провела расследование, как волость Ярваканди продала связанной с Ярвиком фирме землю на выгодных условиях. Расследование прекратили без назначения наказания прямо накануне его назначения министром.

Внимание полиции привлек один эпизод. На одном из последних заседаний волостного правления, как раз перед объединением волостей 20 сентября 2017 года (Административно-территориальная реформа в Эстонии) было принято в том числе решение продать принадлежащий волости участок земли по адресу Саэвески, 5, фирме Tulihein. Участок был небольшой, но по меркам Ярваканди находился в очень хорошем месте – в двух шагах от здания волостного правления.

Дело о купле-продаже привлекло к себе внимание, потому что находящийся в самом центре поселка грунт размером 3100 квадратных метров был продан согласно принято решению, а не через аукцион.