Недавно назначенный топ-менеджер Eesti Energia внезапно решил оставить свой пост

Вступивший в должность в прошлом году Теэмант должен был реализовать стратегию обслуживания клиентов Eesti Energia, цель которой состоит в том, чтобы к 2022 году в общей сложности достичь одного миллиона удовлетворенных клиентов в шести странах Балтийского моря.

Eesti Energia объявила сегодня, что Теэмант решил покинуть компанию. Хандо Суттер поблагодарил Теэманта за хорошую работу и пожелал ему успехов в его новых начинаниях.

Рооз начнет работу в правлении Eesti Energia 1 декабря. По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, в следующем году компания планирует запустить несколько услуг в области электрической мобильности, солнечной энергии и гибкого управления потреблением.