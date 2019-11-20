Ср, 20.11.2019
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Недавно назначенный топ-менеджер Eesti Energia внезапно решил оставить свой пост

Логотип Eesti Energia. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Не далее как в прошлом году сменивший отдел бизнес-клиентов Elisa на пост руководителя службы по обслуживанию клиентов Eesti Energia  Юри Теэмант неожиданно решил покинуть государственную энергокомпанию. Вместо него совет Eesti Energia назначил пятым членом рравления Агнес Рооз, которая в течение последних семи лет руководила подразделением концерна по бизнесу и инфотехнологиям.

Вступивший в должность в прошлом году Теэмант должен был реализовать стратегию обслуживания клиентов Eesti Energia, цель которой состоит в том, чтобы к 2022 году в общей сложности достичь одного миллиона удовлетворенных клиентов в шести странах Балтийского моря.

Eesti Energia объявила сегодня, что Теэмант решил покинуть компанию. Хандо Суттер поблагодарил Теэманта за хорошую работу и пожелал ему успехов в его новых начинаниях.

Рооз начнет работу в правлении Eesti Energia 1 декабря. По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, в следующем году компания планирует запустить несколько услуг в области электрической мобильности, солнечной энергии и гибкого управления потреблением.

Концерн Eesti Energia Group насчитывает более 20 компаний. В нем работает около 5000 человек. Eesti Energia является крупнейшим производителем энергии в Балтии и одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии.

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