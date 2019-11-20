Из страны высланы нелегальные рабочие: угадайте, какое у них гражданство

Во вторник служба погранично-миграционного надзора Пыхьяской префектуры завершила производство в отношении находившихся в Эстонии мужчин 22, 26, 30 и 38 лет и женщины 58 лет, сообщила в среду Пыхьяская префектура полиции. Все пятеро граждан Украины работали в Эстонии, не имея на это законных оснований.

Всем пятерым составлены предписания покинуть страну и назначен запрет на въезд в Эстонию на срок от шести месяцев до трех лет.