Крысы перегрызли кабель: портал Eesti.ee и другие э-услуги были выведены из строя

Сейчас работа восстановлена, но по-прежнему наблюдаются неполадки. По словам пресс-секретаря RIA Сейко Куйка, с 16:30 был, к примеру, недоступен Eesti.ee, Eesti Loto, услуги Больничной кассы и т. д.

Сейчас кабель починили, но неполадки в работе сайта продолжаются.

Техники выяснили, что причиной неисправности кабелей было в том, что их банально перегрызи крысы. Было принято решение вытащить кабель и переустановить его.

К 20:00 работа большинства систем была восстановлена.