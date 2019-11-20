Крысы перегрызли кабель: портал Eesti.ee и другие э-услуги были выведены из строя

В связи с тем, что были повреждены подземные волоконно-оптические кабели в Харьюмаа, этим вечером были выведены из строя важные интернет-порталы, которые обслуживает Департамент государственной инфосистемы (RIA).
Сейчас работа восстановлена, но по-прежнему наблюдаются неполадки. По словам пресс-секретаря RIA Сейко Куйка, с 16:30 был, к примеру, недоступен Eesti.ee, Eesti Loto, услуги Больничной кассы и т. д.
Сейчас кабель починили, но неполадки в работе сайта продолжаются.
Техники выяснили, что причиной неисправности кабелей было в том, что их банально перегрызи крысы. Было принято решение вытащить кабель и переустановить его.
К 20:00 работа большинства систем была восстановлена.
В случае, если жизненно важные лекарства не удается получить на основании дигирецепта, Больничная касса советует обратиться в отделение экстренной медицины (EMO). Врачи также могут выписать лекарства на бумаге.