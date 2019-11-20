Фото: сделанные в Мярьямаа изделия украшают Лондон, Петербург и Макао

На заводе в Мярьямаа изготавливают украшения, которые украли улицы Макао, Лондона и Санкт-Петербурга перед рождественскими праздниками.
Более того, эстонские изделия также отправлены за океан в США, а также украшают аэропорт Хельсинки и самоуправления в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и, конечно, на родине в Эстонии.
По словам руководителя по развитию компании Adam BD Мартина Макаревича, темпы производства начинают расти уже в сентябре, чтобы к середине ноября уже изготовить достаточной украшений.