Ср, 20.11.2019
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Фото: сделанные в Мярьямаа изделия украшают Лондон, Петербург и Макао

Jõulukaunistuse näidis Adam BD kataloogist. Sarnased pallid peaksid tulema ka Viljandisse, kuid siia paigaldatavatest dekoratsioonidest saavad inimesed soovi korral läbi jalutada.

ФОТО: Adam Bd Tootekataloog

На заводе в Мярьямаа изготавливают украшения, которые украли улицы Макао, Лондона и Санкт-Петербурга перед рождественскими праздниками.

Более того, эстонские изделия также отправлены за океан в США, а также украшают аэропорт Хельсинки и самоуправления в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и, конечно, на родине в Эстонии.

По словам руководителя по развитию компании Adam BD Мартина Макаревича, темпы производства начинают расти уже в сентябре, чтобы к середине ноября уже изготовить достаточной украшений.

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