Стало известно, кто купил Батарейную тюрьму
Вчера главным лотом аукциона была Батарейная морская крепость, но желающих ее купить было немного. Всего один человек - известный бизнесмен Урмас Сыырумаа.
На аукцион по продаже Батарейной морской крепости была подана всего одна заявка, как оказалось, от фирмы, принадлежащей Сыырумаа. Начальная цена аукциона составляла 4,5 млн евро. Выставлены на продажу были три здания: Каларанна, 28 и 30, а также Весиленнуки, 4.
Бизнесмен не пожелал огласить сумму сделки, но сказал, что она немного выше начальной цены.
«Я думаю, что не много найдется тех, кто смог бы что-то сделать из Батарейной тюрьмы», - считает Сыырумаа. По его словам, из Батарейной морской крепости должна получиться мультифункциональная среда, в которой можно жить, работать и развлекаться. Бизнесмен предполагает, что работы по реновации будут закончены через пять лет.
Напомним, что ему также принадлежит квартал Ротерманн.