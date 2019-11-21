Луйк: НАТО является краеугольным камнем европейской безопасности

Участники двухдневного совещания министров обороны Балтийских и Северных стран и министров стран Северной боевой группы обсуждали вызовы, стоящие перед безопасностью Северной Европы, а также трансатлантическое сотрудничество, военную мобильность и развитие Арктики, сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"В нынешней ситуации безопасности важно, что мы едины в скандинавско-балтийской региональной оборонной сфере и развиваем взаимовыгодное военное сотрудничество", - сказал Луйк.

Поскольку в этом году Эстония руководит балтийским оборонным сотрудничеством, Луйк ознакомил министров с тем, как осуществляется работа в этой сфере, в том числе и в миссии Балтийской воздушной полиции, а также рассказал о все более тесном сотрудничестве в развитии потенциала. Шведский министр обороны в свою очередь выступил с обзором текущего момента оборонного сотрудничества Северных стран.

Во встрече министров обороны Северной боевой группы принял участие командующий европейскими силами НАТО генерал Тод Д.Уолтерс, он одобрил инициативность членов группы и их конструктивный вклад в укрепление безопасности.

"С генералом Уолтерсом мы обсудили, насколько важны присутствие союзников в Балтийском регионе для обеспечения военной готовности и роль учений НАТО в повышении обороноспособности. Особенно то, что наши учения нужно проводить как можно более реалистично", - сказал Луйк, по словам которого НАТО и трансатлантические связи остаются краеугольным камнем эстонской и европейской безопасности.

"Мы обсуждали также и военные действия России на Крайнем Севере, поскольку связанные с Арктикой геополитические тенденции могут оказать влияние на ситуацию безопасности в Северной Европе и в более широком значении", - сказал Луйк.

Министры также приняли участие в штабные офисных учениях по гибридным рискам, учения вела председательствующая в Северной группе Швеция.