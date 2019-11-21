Криштиану Роналду тайно женился

По информации Tuttosport, церемония прошла в Марокко. Роналду и Родригес решили пожениться секретно, потому что девушка не ладит с матерью футболиста. Отмечается, что из-за этого на мероприятие не были приглашены фотографы. Пара информацию о свадьбе не подтвердила.

В ноябре прошлого года СМИ сообщали, что Роналду и Родригес обручились. За год до этого девушка родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017-го Ева и Матео.