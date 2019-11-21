Власти Виймси передумали увольнять директора школы Хаабнеэме

По общей инициативе волостной управы и школы Хаабнеэме в среду вечером в стенах учебного заведения состоялось собрание, в котором приняли участие представители волостной управы и волостного собрания, члены попечительского совета школы, преподаватели и ученического представительства. Стороны сошлись во мнении, что насилию в любом его проявлении не место в школе.

После основательного обсуждения стороны договорились, что волостная управа продолжит сотрудничество с директором Сирье Тоомла.

Во время собрания старейшина волости Лайне Рандъярв сказала, что решение о расторжении трудовых отношений с Сирье Тоомла было принято на основании информации, поступившей в волостную управу. Руководство школы и попечительский совет признали, что обмен информацией между волостной управой и учебным заведением оставляет желать лучшего.

Участники собрания договорились, что впредь школа будет незамедлительно сообщать волостным властям о случаях насилия, а также всячески бороться с этим явлением.

Председатель попечительского совета Антон ван Рент заявил, что важно восстанвоить доверие между школой и властями волости: «Мы убедились, что в сотрудничестве с руководством школы способные обеспечить более эффективный обмен информации с волостью. Со своей стороны мы ждем, что волостная управа сделает все, чтобы восстановить доверительные отношения».

«Важнее всего восстановить рабочий покой и конструктивное сотрудничество», - добавила старейшина волости Виймси Лайне Рандъярв.