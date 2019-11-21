Артемий Панарин снова привел "Рейнджерс" к победе

Артемий Панарин продолжил свою результативную серий, сделав дубль в матче с "Вашингтоном". Также Панарин стал первой звездой матча с "Вашингтоном" и всего игрового дня в НХЛ.
В матче "Рейнджерс" и "Вашингтона" было заброшено пять шайб, в каждой из которых поучаствовали россияне. В первом периоде встречи голов заброшено не было, а в самом начале второго периода Артемий Панарин открывает счет. Он же в начале третьего периода, на 43й минуте, удваивает преимущество "Рейнджерс", а через минуту третью шайбу "Рейнджеров" проводит Павел Бучневич. "Вашингтон" сумел одну шайбу сквитать, отличился Евгений Кузнецов, но Бретт Хауден на 53-й минуте с передачи Бучневича установил окончательный счет 4:1 в пользу "Рейнджерс".
Дубль Панарина стал первым для игрока в форме "Рейнджерс". Также россиянин продлил свою результативную серию до 12 матчей, а всего у нападающего после 19 встреч 25 очков (11+14). Третьим бомбардиром "Рейнджерс" является Павел Бучневич, набравший в 18 встречах 17 (3+14) очков.
Передача Никиты Зайцев помогла "Оттаве" в овертайме одолеть 2:1 "Монреаль". Российский форвард Владислав Наместников на 12-й минуте встречи получил травму ударившись о борт после хита Кейла Флери и покинул площадку.