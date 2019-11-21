Артемий Панарин снова привел "Рейнджерс" к победе

В матче "Рейнджерс" и "Вашингтона" было заброшено пять шайб, в каждой из которых поучаствовали россияне. В первом периоде встречи голов заброшено не было, а в самом начале второго периода Артемий Панарин открывает счет. Он же в начале третьего периода, на 43й минуте, удваивает преимущество "Рейнджерс", а через минуту третью шайбу "Рейнджеров" проводит Павел Бучневич. "Вашингтон" сумел одну шайбу сквитать, отличился Евгений Кузнецов, но Бретт Хауден на 53-й минуте с передачи Бучневича установил окончательный счет 4:1 в пользу "Рейнджерс".