Байден заявил, что Трамп и Россия не хотят видеть его президентом США

"Я узнал кое-что из этих слушаний по импичменту - я узнал, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты США)", - сказал Байден на теледебатах претендентов от Демократической партии в эфире телеканала MSNBC.

"Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний", - отметил он.

При этом он добавил, что является кандидатом с лучшими шансами победить Трампа один на один.

Комментарии Байдена следуют за вторым днем публичных показаний на этой неделе в рамках процедуры импичмента Трампа.