Депортация за ошибку: плюсы и минусы въезда в Россию по электронной визе

Главное преимущество нового механизма - в том, что путешественнику не нужно платить за оформление въездного документа. Получить визу можно за несколько дней, не выходя при этом из дома. Но упрощенный механизм далеко не всегда гарантирует беспроблемный въезд. Несмотря на то, что электронные визы в РФ апробируют уже около двух лет, в этой системе все еще сохраняются шероховатости. Для иностранцев они оборачиваются дополнительными расходами, а в худшем случае - депортацией или денежным штрафом с запретом на посещение России.

Въезд в Россию не гарантирован

Основная сложность для путешественников заключается в заполнении анкеты на российскую визу. Еще в первый месяц действия упрощенного въезда в Калининградскую область министр культуры и туризма региона Андрей Ермак сообщил, что пограничники могут развернуть туриста, если написанное в анкете не совпадает с его данными в паспорте.

То, что существуют определенные технические сложности, подтвердил и директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В интервью РИА Новости дипломат пояснил, что проблемы возникают, например, когда в анкету вписывают скандинавское имя с символами, не читаемыми программой. Например, в немецком МИД предупреждают: к отказу во въезде может привести даже мелкая ошибка: "Умлауты и другие специальные символы следует вписывать, как в машиночитаемой строке паспорта".

Житель Берлина, собиравшийся прилететь в Санкт-Петербург, рассказал DW, что не смог вписать в анкету вторую часть имени, поскольку программа не предусматривала такой опции. В результате по прибытии в Пулково мужчину депортировали из России. "Пограничники разговаривали со мной на ломаном английском и относились весьма недружелюбно. В итоге я получил документ о том, что пытался въехать в страну без визы, и меня отправили обратно", - посетовал гражданин Германии.

Есть и те, кто попадает в неприятные ситуации из-за собственной невнимательности. В администрации Санкт-Петербурга подсчитали, что за месяц порядка 3% заявителей допустили ошибки в заявлении на визу, неправильно вписав номер паспорта и дату рождения.

Электронная виза в Россию: неудобные ограничения

В серьезную проблему может вылиться неверно рассчитанная дата выезда. Путешественники отсчитывают восемь суток со времени фактического прибытия, в то время как в срок необходимо включать и момент въезда - эта дата считается первыми сутками пребывания в РФ по электронной визе, разъясняют в МИД РФ. По данным издания "Фонтанка", за подобные нарушения петербургские суды оштрафовали нескольких граждан Литвы и запретили им посещать Россию в течение пяти лет.

Не все туристы учитывают и то, что электронные визы действуют на конкретной территории и предполагают однократный въезд. Известны случаи, когда путешественники пытались воспользоваться документом, предусмотренным для другого региона. "Несколько человек посчитали возможным прибыть в Петербург по электронной визе, выданной для посещения Калининградской области и Владивостока", - отмечают в администрации Смольного.

Курьезная история приключилась с двумя молодыми людьми из федеральной земли Саксония, приехавшими в Калининград. Приятели решили провести несколько дней в расположенной по соседству Литве, однако вернуться в отель, где остались их вещи, уже не смогли, так как повторный въезд был невозможен. "Мы попросили знакомую из Калининграда перевезти наши сумки через границу, после чего поехали домой", - рассказали DW Тим Кройтцигер и его приятель Элиас.