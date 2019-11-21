Александр Овечкин снова захотел на Олимпиаду

Овечкин - обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира по хоккею. Победа на Олимпиаде даст хоккеисту возможность войти в "Тройной Золотой Клуб", который объединяет победителей главных соревнований в хоккее.

Овечкин отметил, что сейчас о перспективах поездки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Игры говорить рано, потому что не подписано новое коллективное соглашение. При этом сам форвард сборной России собрался «агитировать» за участие хоккеистов в Олимпиаде. «Я хочу поехать — здесь нет никаких секретов. Повторюсь, все будет зависеть от нового соглашения», — заявил Овечкин.

На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году не было игроков НХЛ, так как лига в апреле 2017-го отказалась отпускать хоккеистов в Южную Корею и составила календарь без перерыва на соревнования. Это случилось из-за того, что Международный олимпийский комитет решил не компенсировать НХЛ финансовые потери от участия спортсменов в Играх.

Овечкин изначально объявил, что поедет на соревнования, однако позднее от этой идеи отказался. В сентябре хоккеист пожаловался на тех, кто также обещал поехать на Олимпиаду, однако не стал поддерживать его в борьбе с НХЛ.