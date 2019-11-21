Владимир Зеленский. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Очаков Николаевской области и осмотрел возвращенные Россией военные корабли - буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск».

«Я очень рад, что наши военные катера на месте. Как мы и обещали, мы вернули наших моряков и вернули наши катера», - заявил Зеленский, выступая перед собравшимися. Вместе с ним корабли встречали 17 освобожденных в сентябре моряков.

Зеленский отметил, что на кораблях частично не хватает оборудования и вооружения, и пообещал по этому поводу обратиться к российской стороне. Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» «Бердянск» и «Никополь», «поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».

Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос накануне опубликовал неофициальный отчет о состоянии украинских кораблей. В нем указывается, что с них исчезло не только оружие и рации, но и предметы быта, такие как унитазы, фонари и кухонная плита.

Владимир Зеленский. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

Анатолий Матиос, который до сентября возглавлял главную военную прокуратуру, написал в «Фейсбуке», что осмотром кораблей занимаются военные прокуроры.

Он перечислил повреждения, которые получили катер «Бердянск» и буксир «Яны Капу» во время столкновения с российскими пограничниками и военными вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Владимир Зеленский осматривает корабли. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

В частности в «Бердянске» пробита ходовая рубка, машинное отделение и туалет. Также, согласно публикации, осколками был пробит левый главный двигатель и повреждена система распознавания.

У буксира «Яны Капу», в который врезался больший по размеру российский пограничный корабль «Дон», поврежден фальшборт и отсутствует часть мачты. О боевых повреждениях катера «Никополь» не сообщается.

Возвращенные Россией военные корабли. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

Что пропало?

Матиос сообщил, что с обоих катеров исчезли все документы, боеприпасы и стрелковое оружие, но при этом на «Никополе» сохранилась 30-миллиметровая артиллерийская установка и каких-либо видимых повреждений на ней нет.

Со всех трех кораблей исчезли радиостанции, в частности американские радиостанции Harris, а также радиостанции Motorola и ICOM.

На обоих катерах отсутствуют станции космической связи Iridium и радиолокационные станции Furuno.

Также с «Никополя» исчезли огнетушители, фонари, аварийный буй, надувная моторная лодка, аккумуляторы для аппаратуры, унитаз и плита с камбуза.

А катер «Бердянск» лишился вентиляционной вытяжки, проточного нагревателя и фекальной системы, которая обеспечивает отвод нечистот из гальюна.

С буксира «Яны Капу» исчезла часть оборудования, например, кабели, розетки и плафоны, а все приборы в ходовой рубке, как указывается, «открыты и разворочены». В машинном отделении установлен пластырь с раздвижным упором - очевидно, там буксир получил пробоину.

Матиос также сообщил, что перед тем как принять корабли, их осмотрели украинские водолазы. Журналист Андрей Цаплиенко объяснил, что это было сделано для выявления возможных повреждений и взрывных устройств.

Один из моряков - Андрей Эйдер - подтвердил в своем «Фейсбуке» факт исчезновения плиты и плафонов и добавил также, что исчезла даже часть комплектов личного белья моряков.

Минобороны Украины официально список повреждений и пропавшего имущества не публиковал, заявив лишь, что по имеющейся информации, «россияне на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование».

Владимир Зеленский. ФОТО: Arkhip Vereshchagin/Arkhip Vereshchagin/TASS

Что говорят в России?

В российских СМИ появилась информация со ссылкой на источники в ФСБ о том, что Россия вернула корабли без личного оружия моряков, боеприпасов и радиостанций, потому что они являются уликами в уголовном деле.

ФСБ, в свою очередь, утверждает, что корабли были переданы в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Об этом говорится в видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ, сообщает Интерфакс.

В опубликованном видео корабли сняты снаружи и изнутри в момент передачи украинской стороне и зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», - добавили в ведомстве.

Украинские военные корабли и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы и арестовали. Они вернулись на Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.