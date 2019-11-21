Суд обязал власти Венгрии извиниться за фейки о беженцах

Верховный суд Венгрии принял решение о том, что власти Венгрии должны публично извиниться за вводящее в заблуждение и фальшивое изображение фактов о правозащитной организации, помогающей беженцам, пишет DW.com.
Об этом в среду, 20 ноября, сообщили представители этой организации - Хельсинкского комитета Венгрии. Суд пришел к выводу, что организованный властями страны в 2017 году опрос повредил репутации этой организации.
В 2017 году правительство, возглавляемое премьер-министром Виктором Орбаном, разослало миллионам венгерским граждан опрос, речь в котором шла о "плане Сороса" по наводнению Европы беженцами. Кроме того, финансируемый американским миллиардером Джорджем Соросом Хельсинкский комитет якобы защищает права беженцев-преступников, которые, благодаря его работе, получают более мягкое наказание, нежели обычные венгры.
Власти Венгрии должны, по решению суда, распространить извинения как через СМИ, так и через официальный портал правительства. По данным агентства AFP, власти уже согласились с этим решением суда.
В Еврокомиссии также уже заявляли, что правительство Венгрии распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на безумной теории заговора. В частности, об этом в феврале говорил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
По словам Схинаса, никакого заговора не существует: Евросоюз не намерен подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС, а никаких планов по введению гуманитарных виз для беженцев не разрабатывается. "Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", - подчеркнул Схинас.