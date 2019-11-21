Раймонд Кальюлайд: русское крыло центристов капитулировало самым жалким образом

Именно центристы, наплевав на чувства всех, для кого нацизм – это абсолютное зло, только чтобы удержаться у власти, притащили в правительство ультраправую националистическую партию, представители которой оправдывали фашизм, разжигают в обществе рознь и надругаются над русскоязычными жителями и другими социальными группами!

Последний акт издевательства произошел совсем недавно – EKRE выдвинула в делегацию Парламентской Ассамблеи Совета Европы Урмаса Рейтельманна, премировав его за то, что тот назвал местных русскоязычных паразитирующими тиблами, а сирийцев – мусором и тараканами. И центристы вместо того, чтобы указать своему партнеру по коалиции на неуместность этой кандидатуры, без боя взяли и поддержали ее.

После этого, чтобы спасти остатки своей репутации, центристы прибегли к излюбленному приему популистов: когда по существу сказать в свою защиту нечего – нужно отвлечь внимание на других. Для этого на Delfi и появилась статья Михаила Корба, в которой реакция социал-демократов на назначение Рейтельманна названа «эмоциями, стонами и попыткой снискать дешевую популярность».

Социал-демократы были первыми, кто обратил внимание общества на опасность праворадикального популизма. Именно под давлением Социал-демократической партии другие политические силы исключили сотрудничество с EKRE.

И я уже устал напоминать, что сотрудничество с EKRE исключил и председатель Центристской партии Юри Ратас – он сделал это перед выборами в эфире «Радио 4», запись этого интервью легко найти в интернете. Яна Тоом пообещала в случае создания коалиции с EKRE выйти из партии, однако в итоге «железная леди» променяла свои принципы на билет в Брюссель. Михаил Кылварт выступил против сотрудничества с EKRE, но затем сообщил, что готов поддержать такую коалицию – какой странный способ борьбы с проявлениями нацизма!

Все русское крыло центристов, к которому относится и Корб, капитулировало самым жалким образом. Это факт.

Торговля должностями в коалиции

Корб цинично признает наличие сделки: центристы проголосовали за Рейтельманна для того, чтобы EKRE поддерживала кандидатуры Центристской партии. Правильно ли я понимаю, что в коалиции процветает торговля должностями? И могу ли я поинтересоваться, кого конкретно центристы получили за поддержку Рейтельманна?

Входящие в коалицию партии и политики совершенно не обязаны поддерживать все инициативы своих партнеров. К примеру, Михаил Лотман не поддержал кандидатуру центристки Оудекки Лооне на пост главы делегации Парламентской ассамблеи НАТО. И ничего не произошло – коалиция не развалилась.

Почему же Центристская партия не проголосовала против Рейтельманна? Почему в этой коалиции получают желаемое все кроме центристов? EKRE продавила снижение акциза на алкоголь, «Отечество» получило возможность развалить вторую пенсионную ступень, а обещание центристов повысить пенсию на 100 евро так и останется обещанием.

О русскоязычном образовании

Корб в статье также пытается убедить всех, что центристы благодаря сотрудничеству с EKRE сумели отстоять русскоязычную школу. Но ведь на самом деле Центристская партия проводит политику Майлис Репс и Юри Ратаса, которые публично пообещали переход на эстоноязычное образование!

Я не сомневаюсь, что у центристов есть план тихо, без лишнего шума помочь русскоязычной школе зачахнуть. Но говорить одно, а делать другое – нечестно по отношению к детям, родителям, учителям и обществу в целом.

И в заключение. Прозвучавшее из уст Корба «70 процентов – нацисты» относит к националистам и 11 депутатов от нашей партии. Как же я тогда смог стать социал-демократом? Ведь мое отношение к национализму всем хорошо известно.